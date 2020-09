vivo Y50: Buena pantalla, excelente batería y por un gran precio

La marca china vivo llegó al país hace algunas semanas con la intención de revolucionar en la gama media y traer un conjunto de celulares que compitan en este importante segmento que es el más apetecido en el país. La oferta de la compañía en smartphone llegó con el vivo Y30 y el vivo Y50. En esta ocasión, en Tecnósfera, tuvimos la oportunidad de probar el hermano mayor de esta línea Y, el Y50. Estas son nuestras impresiones, lo que nos gustó y lo que no.



Antes que nada vale la pena resaltar su diseño, porque aunque no es un teléfono de gama alta y su precio no está ni cerca tampoco de ese segmento premium, nos dio excelentes sensaciones a la mano, con materiales que se sienten sólidos, un set de cámaras cuádruple en forma de cuadro que se ve muy bien (y no hace al teléfono bailar cuando está con la pantalla hacia arriba) y un lector de huellas cómodo, pero algo pequeño.

Ahora, hablando un poco de su rendimiento, este Y50 cuenta con una combinación bastante atractiva y poco común en este segmento. 8 GB de memoria Ram acompañados por 128 Gb de almacenamiento y un procesador Snapdragon 665 que le permite al terminal tener funciones de inteligencia artificial que se ven reflejadas en su cámara, de la que hablaremos más adelante. E incorpora con Android 10.



Aunque es bueno, rendidor y suficiente por el precio, hay momentos en los que se siente un poco lento, tal vez por problemas de optimización, pero no es para preocuparse, en la gran mayoría de los momentos funciona bien.



Pantalla del vivo Y50 Foto: Tecnósfera

La pantalla es otro de los grandes puntos positivos. Cuenta con un panel de 6,53 pulgadas FHD+ con un la cámara frontal integrada en la pantalla y sin 'notch' que la hace lucir bastante bien. Además, los colores resaltan muy bien y son vivos. El brillo es suficiente, pero no tan alto como para estar tranquilos bajo el sol dando directamente a nuestra pantalla, este es un problema, pero por su precio está bastante bien.



Foto: Tecnósfera

Este dispositivo está disponible en diferentes tiendas virtuales por 999.000 pesos, un precio muy competitivo por las características que ofrece, la única versión es esta de 8 Gb de Ram con 128 de almacenamiento.



Este vivo Y50 tiene un apartado que lo hace sobresalir y es su batería de 5.000 Mah, con el que jugando, haciendo uso constante, conseguimos más de un día de autonomía sin ningún problema. Además, es capaz de soportar carga rápida de 18 W con el que en dos horas hemos podido tener el teléfono al 100 por ciento sin problemas.



Su gran batería hace que el dispositivo sea un poco pesado y grande, pero no mucho más que otros celulares de la categoría. Eso sí, volviendo a la pantalla, se puede disfrutar muy bien de contenidos multimedia. Ver videos en este dispositivo es una gran experiencia.



El terminal cuenta con un parlante en la parte inferior derecha que suena bien, con buen nivel de volumen, pero que como es de esperarse tiene algunos problemas en los graves que hace que el sonido no sea totalmente fiel. Pero esto no es punto realmente negativo, en esta categoría es la tendencia y este celular no promete ser un parlante para escuchar música, sin embargo tampoco suena mal.



Las cámaras son interesantes, su cámara trasera tiene un lente principal de 13MP, una cámara ultra gran angular de 8MP, otro lente macro de 2MP y un lente de profundidad de 2MP. Esto se representa en versatilidad para tomar diferentes fotos, tiene buenos colores en la cámara principal, no tanto en con el lente gran angular.



Y tiene un buen modo retrato gracias al lente de profundidad y a la inteligencia artificial que permite que el desenfoque sea vea bien y real. La interfaz de la cámara es algo confusa y no es tan intuitivo el cambio de los lentes; hay que oprimir algunos botones de más para hacer los cambios.



Tiene modo pro con algunas opciones para cambiar como el ISO, la velocidad de obturación, el enfoque y el balance de blancos. Además cuenta con modo de foto en vivo.



La cámara frontal es de 16MP. es buena, capta buenos colores y luz, además tiene la opción de retrato y modo de foto en vivo. Suficiente para videollamadas o tomarse alguna selfie.

Foto: Tecnósfera Foto: Tecnósfera Foto: Tecnósfera Foto: Tecnósfera

Hay momentos en los que el celular se siente algo grande y pesado, eso no nos gustó tanto, sobretodo cuando tenemos puesto el forro con el que viene en la caja que lo hace mucho más ancho. No es un celular especialmente delgado.

Conclusiones

Este es un buen dispositivo con una pantalla que se puede disfrutar y un diseño bastante premium a pesar de su precio y su color sobrio. Si les gustan tener gran versatilidad en cámaras es una buena opción; son cuatro y puede tomar fotos panorámicas, fotos con el lente macro, fotos con el gran angular, sin embargo, en cuanto a la calidad de los colores y las imágenes no es la mejor.

Su rendimiento es muy bueno, con la opción optimizada para juegos se puede disfrutar de cualquier título sin problemas, sus 8 Gb de Ram se sienten y podemos tener muchas aplicaciones abiertas en simultaneo y hacer cambios sin problemas entre ellas sin que estas se reinicien.



vivo es la sexta marca más vendida en el mundo y esta opción de gama media tiene muy buenas características, mejores que las de muchos celulares de precios similares. Si quiere tener un dispositivo con buen rendimiento, una pantalla FullHD+, carga rápida y buena batería, esta puede ser su opción.

