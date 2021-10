'GriftHorse', el peligroso Troyano que ataca millones de celulares Android

Un nuevo virus está afectando a millones de usuarios del sistema operativo Android.



Su nombre es ‘GriftHorse’, un virus troyano que se presenta como un programa aparentemente legítimo, pero cuando usted lo abre le puede causar graves problemas a su equipo y a su información personal.



Fue identificado por la compañía de seguridad digital Zimperium, la cual señala que más de 10 millones de dispositivos pueden estar afectados con el malware.



El fin de este virus es que los usuarios se suscriban a servicios premium ‘sin quererlo’. Algunos de los afectados denunciaron que en sus cuentas aparecieron montos de hasta 160 mil pesos por suscripciones nunca solicitadas.



Según versiones de medios especializados, el virus puede aparecer en varias aplicaciones de Google. Este gestor de busqueda menciona que ya ha eliminado de la Play Store algunas ‘apps’ maliciosas, pero que estas pueden seguir inmersas dentro de plataformas de terceros y seguir funcionando.



Según los especialistas, el malware está distribuido en más de 70 países, incluido Colombia.

GriftHorse el virus troyano que opera en más de 70 países del mundo, según Zimperium. Foto: Página oficial Zimperium

¿ como identificarlo?

Si su teléfono celular está ‘infectado’ empezará a recibir masivamente notificaciones no deseadas. La cantidad de mensajes es tan alta que usted puede recibir hasta cinco veces cada hora las alertas sobre premios.



Esta es una táctica muy común entre los hackers para realizar este tipo de estafas.



Si usted oprime sobre el enlace que le ha dado la notificación maliciosa se abrirá un formulario en el cual se le pide que introduzca su número de celular para realizar una ‘verificación de datos’.



Pero eso no es cierto.



Si cae en la trampa, su celular es enviado a un servidor premium de pago vía mensaje de texto, el cual es el servidor que le descuenta, sin previo aviso, el dinero de sus cuentas bancarias. el ‘GriftHorse’ le quita como mínimo 160 mil pesos.



Si está siendo hostigado con mensajes de texto y notificaciones sospechosas, proceda a descargar un servicio antivirus que le ayude a identificar cual es la ‘app’ maliciosa y, así, poder eliminarla.



Hasta ahora esta es la única vía posible para que pueda sacarse de encima el malware y no tenga mayores inconvenientes con su celular.



A continuación podrá ver el listado de aplicaciones catalogadas con ‘GriftHorse’, según la investigación de Zimperium.



Lista de aplicaciones maliciosas, según Zimperium. Foto: Captura de pantalla - Página oficial Zimperium. Lista de aplicaciones maliciosas, según Zimperium. Foto: Captura de pantalla - Página oficial Zimperium. Lista de aplicaciones maliciosas, según Zimperium. Foto: Captura de pantalla - Página oficial Zimperium. Lista de aplicaciones maliciosas, según Zimperium. Foto: Captura de pantalla - Página oficial Zimperium. Lista de aplicaciones maliciosas, según Zimperium. Foto: Captura de pantalla - Página oficial Zimperium. Lista de aplicaciones maliciosas, según Zimperium. Foto: Captura de pantalla - Página oficial Zimperium. Lista de aplicaciones maliciosas, según Zimperium. Foto: Captura de pantalla - Página oficial Zimperium.

