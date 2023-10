Increíble video: celular cae del piso 19 de un edificio en Bogotá y 'queda intacto'

Desde que empezó la era de los teléfonos inteligentes, la sensación de una gran mayoría de usuarios es que los dispositivos modernos no contarían con la misma resistencia que los primeros modelos de celulares que llegaron al país. Sin embargo, en las últimas horas, un video que compartió la artista visual Natalia Calao parece 'llenar 'de esperanza' a los poseedores de 'smartphones'. Esto, debido a que en una grabación difundida a través de X se ve el recorrido de un celular que cayó del piso 19 de un edificio en Bogotá. Y lo increíble, contó Calao, es que el celular "quedó intacto".

Celular 'sobrevive' al caer de piso 19 en Bogotá

A través de su cuenta de X, la calígrafa y artista visual Natalia Calao, quien tiene más de 20 mil seguidores en el antiguo Twitter, compartió la grabación del llamativo momento.



"Mi celular se acaba de caer de la ventana de un Piso 19 Y NO LE PASÓ NADA!!!! QUEDÓ INTACTO!! Y TENGO VIDEO DEL MOMENTO EXACTO" (sic y mayúsculas), apuntó la mujer, acompañando la grabación.



En el clip, en efecto, se ve desde la propia cámara del celular— en modo de cámara rápida (time-lapse)— el recorrido que hace el dispositivo desde la ventana del apartamento de Calao, quien grababa el horizonte bogotano.



"¡¡¡A este no se le dañó nadaaaa!!! Tiene un rayoncito en el vidrio de protección, pero no más", dijo la mujer sobre el estado de su celular, tras lo ocurrido.



"Uf. Durante unos instantes tuvo como unos nanoinfartos cerebrales, pero de inmediato volvió feliz a la vida", comentó la escritora Pilar Quintana sobre el llamativo video.



Mi celular se acaba de caer de la ventana de un Piso 19 Y NO LE PASÓ NADA!!!! QUEDÓ INTACTO!! Y TENGO VIDEO DEL MOMENTO EXACTO 👇🏽 pic.twitter.com/qgs1aaF1wt — Natalia Calao (@WomanDelCalao) October 4, 2023

¿Qué celular era?

Redmi es la marca china de celulares más famosa actualmente. Foto: Xiaomi

Interrogada por lo sucedido, Calao contó que su dispositivo es un Xiaomi Redmi Note 9s.



"Tiene una funda de esas baratas transparentes que se van poniendo amarillas con el tiempo", especificó.



Dicha referencia de celular, en algunos centros de venta en Bogotá, aparece agotado. En modelos de segunda mano, su precio ronda entre los 600 y los 800 mil pesos, en portales como 'Mercado Libre'.

