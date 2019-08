Microsoft escuchaba sus conversaciones en Xbox

Después de admitir que personas accedían a grabaciones de voz de Cortana, asistente virtual, y la aplicación de videollamadas Skype, Microsoft, propietaria de ambas, está envuelta en una nueva polémica de privacidad. Según reportes locales, contratistas accedieron a grabaciones registradas por las consolas de videojuegos Xbox.

Aunque la compañía no se ha pronunciado al respecto, Microsoft contrató a personas para que escucharan grabaciones de los comandos de voz que los usuarios ejecutaron para comunicarse con la videoconsola. Lo delicado es que reportes de Motherboard apuntan a que las Xbox habrían grabado conversaciones por error.



El hecho llega tan solo una semana después de que la firma estadounidense admitiera que oía grabaciones de algunas de las conversaciones que los usuarios mantienen con su asistente personal Cortana o con el servicio de traducción de Skype, de su propiedad, con el objetivo de mejorar el servicio. En el caso de Skype no se trata de llamadas o videoconferencias entre usuarios, sino de grabaciones de la voz de los internautas cuando estos interactúan con el servicio de traducción de la plataforma, mientras que en el de Cortana se limitan a interacciones entre el usuario y el asistente de voz.



El reporte de Motherboard, que se basa en el testimonio de ex contratistas que trabajaron con Microsoft, revela que los datos de audio de Xbox datan de 2014 y 2015, después de que en noviembre de 2013, la Xbox obtuviera capacidad de controlarse mediante comandos de voz con el sistema Kinect.

La preocupación en 2013 era que Kinect escuchara a los usuarios de Xbox, esperando comandos activadores como Xbox on. En ese entonces, Microsoft dijo que el sistema fue diseñado y construido con "fuertes protecciones de privacidad".



Otro tema delicado, es que el testimonio de uno de los excontratistas mantiene que las voces que escucharon eran de niños. Comentarios sobre juegos, frases sobre una partida o intenciones de crear un grupo de juego eran los temas abordados. Según el reporte, el externo recibía 10 dólares por hora por su trabajo.



La lógica que opera detrás de esta práctica es que, pese a los avances en inteligencia artificial, aún es necesaria la intervención humana para hallar posibles fallos y contribuir a la mejora de la calidad de los servicios. Especialmente, teniendo en cuenta que los sistemas de aprendizaje automatizado se basan en la alimentación constante de datos de calidad.



En ese sentido, para 'aprender' a entender el lenguaje humano y comunicarse con los usuarios, se requiere una base de conversaciones lo suficientemente amplia para evaluar el modelo lógico y mejorarlo.

Además de Microsoft, otros gigantes tecnológicos como Google, Amazon, Apple y Facebook también han confirmado que humanos escuchan algunas de las grabaciones de sus asistentes personales.



Sin embargo, las tecnológicas han salido a aclarar que en su mayoría se trata de grabaciones controladas que no permiten identificar un usuario particular ni asociar ningún tipo de información del contexto a su cuenta personal. También han dicho que se trata de empresas contratistas que ejecutan dicha labor. Sin embargo, tras varios reportes, según Motherboard, varias firmas han optado por detener los contratos de dicha práctica.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Efe.