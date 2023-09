Durante la tarde de este lunes 11 de septiembre, varios usuarios en redes sociales han reportado la caída del operador móvil Claro, asegurando que no tienen cobertura de internet, ni que tampoco salen llamadas desde sus celulares.



"No me funciona el correo, no me salen llamadas y tampoco tengo cobertura de internet", asegura uno de los usuarios afectados.

Oigan, @ClaroColombia está totalmente caído. No hay señal de datos y tampoco para hacer llamadas. — Camilo Peña (@penacamilo) September 11, 2023

Voceros de la empresa de telefonía dijeron a EL TIEMPO que están revisando la situación, de la cual aún se desconocen detalles.

Sin señal de telefonía ni de Internet en Claro Móvil, alguien más con esta pesadilla @ClaroColombia #claro — Akahayabusa7 (@biorober13) September 11, 2023

Por otro lado, usuarios en redes sociales piden una explicación.

@ClaroTeAyuda Sres Claro. Sin señal de datos y con red de llamadas intermitente desde hace 30 minutos. Cuánto más va a demorar? Alguna novedad que debamos saber los usuarios? — Gil, de apellido (@livaniel) September 11, 2023

NOTICIA EN DESARROLLO...