¿Cómo se pasa de la libertad de expresión a la irresponsabilidad?

Nuestra sociedad, hoy en día, sufre de un malestar dialógico en el que el nivel de toxicidad de ataques entre las partes ha tergiversado la idea de libertad de expresión con la libertad de ser idiota (LDI).



La palabra ‘idiota’ tiene que ver todo menos con una mala palabra, dado que el origen de esta proviene del griego ‘idiotes’, para referirse a aquel que no se ocupaba de los asuntos públicos, sino sólo de sus intereses privados, actuando en consecuencia como un libertino. Y esto sucede frecuentemente dentro de las redes sociales: la gran mayoría habla desde sus propios intereses sin tener presente cómo afecta en lo púbico.

La libertad de expresión está tan sobrevalorada que se vuelve el escudo detrás del cual nos escondemos para evadir la enorme responsabilidad que implican nuestras acciones en internet. Nos centramos en que es un “derecho” sin importar sus posibles consecuencias.



Las redes sociales pasaron de ser una plataforma digital a una plataforma en la que se acentúan las frustraciones más grandes de los individuos de una sociedad. Pero no estamos diciendo que toda persona que use las redes sea de este tipo. Es solo que no han hecho la distinción y la diferencia entre tener libertad y estar en libertinaje.

La libertad exige el respeto por los otros, además de asumir las consecuencias que conllevan nuestros actos. Pero el libertinaje es abusar de esa libertad sin tener en cuenta las consecuencias hacia los demás y lo que atente contra los valores éticos y morales de cada sociedad. El libertino es aquel individuo que practica el libertinaje y significa “individuo sin límites ni frenos”.



Hay que entender que nuestro comportamiento instintivo es el de mimetizarnos con el ambiente en aras de sobrevivir. Pero qué pasa si estas plataformas promueven un entorno hostil: ¿se replicarían los comportamientos hostiles?



Hoy estamos inmersos en una sociedad hostil que no dimensiona que las redes sí son un entorno social de alto impacto. No dimensionamos que una pequeña acción se puede viralizar y se traspase la delgada línea entre libertad de expresión e irresponsabilidad.

El ‘quid’ es que, en la actualidad, vivimos en una sociedad permisiva que justifica el libertinaje de opinar, comentar, divulgar y no le da importancia al contenido.



Lo que decimos, compartimos y viralizamos es tomado como si fuese una verdad absoluta, porque nuestro entorno le dará más peso al interlocutor que a la misma información. Real o incierto, es necesario inclinar la balanza porque esta nueva era necesita, desesperadamente, salir de ese espejismo en el que se carece de todo sentido de valor por el contenido, valor por la palabra, valor por el pensamiento crítico, valor por lo que nos hace humanos.



Las mismas redes sociales hicieron que se rompiera un pacto social llamado ‘cortesía’: pareciera que son pocos los corteses a la hora de manifestar ideas o contrariarlas.



Es responsabilidad de todos empezar a viralizar el ejemplo de las reglas de interacción y de respeto dentro del marco de las redes sociales: es mantener nuestro derecho de expresión sin perjudicar lo social, porque los ambientes se construyen en colectivo, como los imaginarios sociales también.

Antes de las redes sociales teníamos voz, pero ahora tenemos un altavoz. Las redes nos dieron un megáfono. Ya no importa cuántas redes tengamos ni cuán grande sea el número de personas que nos sigan. Hoy todos somos influenciadores: influenciamos en nuestro entorno así sea de sólo cinco amigos.



Hoy todos somos un “medio de comunicación”. Antes confiábamos en lo que un locutor o presentador nos mostraba, pero ahora confiamos aún más en lo que nos mandan en nuestro chat familiar o de ciertas amistades.



Así que ¿hasta dónde llega la libertad de expresión y dónde comienza el sentido de la responsabilidad? Esa es la gran pregunta que debemos comenzar a respondernos: cada vez que decimos o compartimos algo lo hacemos pensando en el contenido, pero no lo que esa acción genera en algún entorno.



Debemos parar, observar y reflexionar cómo nuestras acciones están permeando, influenciando y afectando a nuestra sociedad. Pero, sobre todo, entender que sí tenemos celulares inteligentes es para que los usemos de forma inteligente.



FELIPE RIAÑO JARAMILLO Y GERALDINE POMATO