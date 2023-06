Un nuevo smartphone se ha presentado hace poco en el mundo de la tecnología. En esta ocasión, se trata de un nuevo Android con unas características muy llamativas y singulares, ya que no se había podido tener evidencia de un teléfono igual a esta nueva creación.



Una vez más la compañía Unihertz, creadora de nueva tecnología, ha incursionado en el mundo de los celulares diminutos, pues la principal característica de esta nueva incorporación al mercado de los móviles es que cuenta con muchas funciones sin importar su tamaño.

El nombre de este nuevo dispositivo es ‘Jelly Star’ y es un smartphone Android 13 que mide 95,1 mm de alto y 49,6 mm de ancho. Tiene como rasgo a destacar el chip MediaTek Helio G99 y cuenta con 8 Gigas de memoria RAM.



Además, tiene una pantalla de 3 pulgadas, una batería de 2.000 miliamperios y una cámara de 48 megapixeles. Para destacar su valor en el mercado es de $170 dólares que en pesos colombianos da como resultado la cifra de 711.480 pesos.



Lo que más llama la atención de este es que su funcionamiento es muy adecuado y sobresaliente, pues por sus especificaciones puede llegar a reproducir títulos que requieren mucha potencia en los procesadores. Algo que para ‘Jelly Star’ no sería problema, ya que corren a la perfección juegos y aplicaciones de una forma correcta y sin errores.

Sus cámaras cuentan con características a destacar, algunas de estas son:

Sensor de 48 megapíxeles en la parte trasera con autoenfoque y flash en 'LD'. Y un sensor de 8 megapíxeles en la parte de adelante.

No obstante, el teléfono de alta tecnología no tendrá características que en la actualidad se solicitan y se requieren como lo son: el ultra gran angular y telefoto, pues al tener un solo sensor sus especificaciones con respecto a la toma de fotos y videos se quedan cortas.



Sin embargo, se han hecho estudios de sus fotografías y videos; estos dieron como resultado unas imágenes de muy buena calidad, pero por obvias razones no serán como las de los dispositivos normales.



Como dato a mencionar donde más flaquea las especificaciones de cámaras y sensores es en la noche, ya que no puede captar bien toda la realidad.

Otro punto para destacar es que este tipo de celular se puede llegar a personalizar, siendo específicos algunos de sus botones, los cuales los puede sincronizar a su gusto.



Las primeras impresiones de las personas que ya han tenido la posibilidad de probar y utilizar este nuevo dispositivo han sido realmente buenas, debido a que todas sus funcionalidades se ejecutan de gran forma. Aunque tiene que recordar, si quiere comprar este nuevo celular, que por su corto tamaño no cuenta con las mejores características del mercado, su mayor cualidad es su tamaño.

