¿Sexismo en los asistentes de voz? así lo cree la Unesco

La organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) lanzó una iniciativa para luchar contra el sexismo en la inteligencia artificial. Entre las recomendaciones, la organización pidió evitar la imagen de docilidad y servilismo de la mujer que proyectan los asistentes de voz desarrollados en los últimos años.

En una publicación realizada en colaboración con Alemania y con la coalición Equals Skills, la Unesco pide a empresas y gobiernos que no se utilicen por defecto voces de mujer en los asistentes vocales y que se desarrollen sistemas “que no sean ni masculinos ni femeninos”. También que los usuarios puedan elegir el tipo de voz y que estén programados de forma que no favorezcan los insultos sexistas.



El llamado es una respuesta a la fuerte proliferación de aplicaciones digitales que en la mayoría de los casos presentan voces y nombres femeninos como Siri de Apple, Alexa de Amazon o Cortana de Microsoft. Estos asistentes mantienen una personalidad “dócil” frente a las peticiones de los usuarios.

El nombre elegido para el estudio, “I'd Blush if I Could” (me sonrojaría si pudiera), alude a la respuesta que definió Apple para su aplicación Siri cuando recibía insultos. En la actualidad contesta cosas como: “Las groserías salen sobrando”.



La Unesco pide que los desarrolladores recuerden a los usuarios que detrás de la tecnología hay máquinas y procesos. También enfatizó la importancia de la inclusión de niñas y jóvenes en las áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para que las mujeres participen en igualdad de condiciones en el desarrollo de los sistemas y haya mayor representatividad de la visión femenina dentro de los productos y servicios en la industria.



La directora de la división sobre la igualdad de géneros de la Unesco, Saniye Gülser Corat, se mostró crítica frente a la situación actual en la que “las máquinas obedientes y serviles que se presentan como mujeres" hayan entrado en las vidas de los usuarios con la inteligencia artificial porque eso tiene consecuencias.



Según Gülser, “su servilismo programado influye sobre la forma en que los hombres se dirigen a las voces femeninas”.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con agencias