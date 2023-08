Alexa es uno de los asistentes virtuales más usados por los usuarios digitales. El altavoz inteligente ha demostrado ser una herramienta muy útil en tareas básicas, como dar la hora, reproducir cualquier playlist y responder a cualquier cuestionamiento o duda.



Incluso es capaz de ejecutar comandos de mayor dificultad como supervisar dispositivos domésticos inteligentes. Con solo una orden por voz, este producto desarrollado por Amazon responde de la forma que más cree conveniente a las necesidades de su dueño.

Sin embargo, hay otras funciones que también provee Alexa que quizá no conoce y que pueden optimizar de manera más avanzada su interacción con la misma.



'Modo súper Alexa'

Según el portal web 'Computer Hoy', este modo se puede utilizar en cualquier dispositivo que esté sincronizado con Alexa, desde el modelo Echo hasta los que lleven la aplicación para móvil en su dispositivo iOS o Android.



La particularidad que tiene este modo es que el dispositivo es capaz de detectar el intento de activación y si menciona una palabra equivocada o le falta algún comando, inmediatamente le avisará que no lo ha introducido correctamente.



Para activarlo debe indicarle la siguiente secuencia: "Alexa, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A, 'start'. Esto creará un supuesto modo secreto del dispositivo.



Sin embargo, el 'Modo Súper Alexa' no tiene ninguna utilidad, solo se trata de una broma que el asistente comparte con el usuario.

Buscar su dispositivo celular

Aunque puede ser una función un poco obvia, hay quienes no saben que tienen la posibilidad de hallar su teléfono con tan solo un comando de voz y en cuestión de minutos. Una alternativa muy útil si necesita salir pronto de su casa y no sabe donde está su equipo.



Para activar este servicio solo debe decir "Alexa, busca mi móvil", una vez haya habilitado la sincronización en su celular que puede adecuar en el siguiente paso a paso, según el sitio web de Amazon:

Diríjase a los ‘Ajustes Rápidos'.

Pulse el icono 'No molestar' en el menú desplegable > 'Permitir' 'Excepciones' > 'Llamadas'> 'Contactos Favoritos'.

Abre la aplicación ‘Contactos’.

Guarde un nuevo contacto con el número de teléfono + 34 910203693 y póngalo como favorito tocando la estrella junto al nombre del contacto.

Apagar y encender luces de la habitación

Gracias a la inteligencia artificial, este dispositivo se puede programar para detectar sonidos en relación con una rutina como apagar las bombillas en una de una habitación.



De acuerdo con la página de la compañía estadounidense, el asistente virtual puede ser programado para aumentar o disminuir la intensidad de una lámpara según la hora o la acción de rutina que esté realizando.



Para establecer esta opción de iluminación inteligente debe ingresar a la aplicación de Alexa y seleccionar 'Rutinas', con el fin de agregar los 'Dispositivos inteligentes', pues allí podrá seleccionar las luces que desea controlar, así como elegir su intensidad.



No olvide que este proceso se debe hacer por cada bombilla en caso de que requiera apagar todas las lámparas en un solo lugar.



