Tips para descubrir su teclado ideal... sí, existen diferentes estilos

Un buen teclado es fundamental dependiendo de lo que quiera hacer. Si usted es de los que escriben esporádicamente en el computador uno que otro correo o tiene un uso moderado de este,tal vez uno muy caro o conciertas funciones especiales no sea una prioridad. Pero si, en cambio, usted es un escritor empedernido, un editor de

video profesional o un gamer en todo su esplendor, las opciones están a su disposición... y bolsillo.

Elegir uno no siempre es tarea fácil. Que si mecánico, de membrana o híbrido, que si los switches, la conectividad o los layouts. Le contamos qué significan estos conceptos y qué debe tener en cuenta a la hora de comprar su teclado ideal.

¿Cómo elegir?

EL TIEMPO estuvo en Unilago -un centro comercial dedicado a productos tecnológicos-, recorriendo diferentes locales para saber qué es lo que más se pregunta en la materia. Por ejemplo, Julián Quiroga, asesor experto de la tienda especializada Clones y Periféricos, cree que lo primero es diferenciar entre un teclado de membrana, uno mecánico y uno híbrido: cada clase se refiere al mecanismo de accionamiento de las teclas.



Los teclados de membrana registran la presión del tecleo y empujan una silicona que está en contacto con los circuitos eléctricos del teclado para enviar una señal y que se ejecute la orden.



Esta modalidad es una de las más económicas. Se destaca por su versatilidad, aporta menor ruido y generalmente se trata de los que vienen de fábrica con todos los computadores.



Como detalle en contra, el accionar de las teclas es mucho más suave, pero también más impreciso, y si se daña una tecla hay que cambiar todo el teclado.

Según Juan Vicente Conde, especialista médico del trabajo, lo más recomendado para personas que digitan todo el día es un teclado que sea mucho más suave y de un recorrido no muy largo. "Trabajando todo el día, lo mejor es tener un teclado suave, tener bien apoyados los antebrazos y tomarse descansos regulares", dice.



Los mecánicos funcionan de modo similar a un interruptor de la luz; por eso, cada tecla oprime de forma precisa un único botón. La palabra que los describe es ‘sensorial’. Pese a que generalmente son reconocidos por hacer mucho ruido, ser más duros, grandes y pesados, ofrecen una mayor precisión.



El nivel de ruido depende en realidad del switch. ¿Qué es eso? El interruptor que se oprime para accionar cada una de las teclas. Hay tres tipos diferentes: el primero es el lineal; con él no se siente ninguna alteración en el recorrido, y es bastante suave; el segundo es el táctil, y en él se nota una ligera depresión al pulsar la tecla, pero no es sonora, y el tercero, el clicky, en el que se sienten dos movimientos y una sensación de clic que sí es sonora.



Aunque usted no lo ve, el tipo de presión que necesita ejercer viene referenciado en una medida de centinewtons (cN) y por colores: rojo, marrón y azul. El primero es el más suave, con 45 cN, seguido del segundo que requiere 55 cN y el último, que necesita de 60 cN.



Saber eso es útil porque a la hora de elegir el teclado mecánico usted tiene la posibilidad de solicitar el modelo que le guste con el switch más acorde con sus necesidades.



Usualmente, los mecánicos prometen una durabilidad de aproximadamente 55 millones de pulsaciones, lo que se traduce en unos 8 años de uso. Como fortalezas, en el mecánico el tecleo se siente más profundo y preciso, y su durabilidad es superior, pues la velocidad de reacción es mayor.



También es mucho más sencillo de arreglar: en caso de que se dañe una tecla, basta reemplazar ese único interruptor. El costo, eso sí, es más elevado. El híbrido, por su parte, como su nombre lo indica, combina los dos mecanismos anteriores con teclas individuales, pero aportando la suavidad del mecanismo de membrana.

¿Cable o inalámbrico?

Ambas opciones tienen sus ventajas y desventajas. En el caso de los teclados inalámbricos, su portabilidad y su independencia son uno de sus mayores atractivos para el usuario. Sin embargo, la conectividad siempre ha sido uno de los mayores problemas cuando se compara con uno que tenga cable, y más cuando se utilizan para jugar.



Allí, la velocidad de reacción es vital y puede ser decisiva, sobre todo en juegos en línea. Eso ocurre usualmente cuando hablamos de teclados de membrana básicos -mucho más económicos-.



Sin embargo, en el mercado también hay algunos modelos de marcas dedicadas, como Logitech o Cor-sair, que ofrecen teclados inalámbricos con conexiones ultraestables tanto por Bluetooth como por conexión directa de 2,4 GHz la cual se puede intercambiar de acuerdo con lo que se necesite, ya sea mayor precisión y velocidad o menor consumo de batería, con precios que rondan los 130 dólares.



Por su parte, los teclados con cable cuentan con conexión constante y no tienen el problema de la batería. Sin embargo, como el nombre lo indica, están atados al computador o monitor.



El ‘layout’ Cuando le hablen del layout se refieren a la distribución que tiene el teclado. En Colombia se usa el estilo americano, o famoso qwerty, tienen un pad numérico, controles multimedia y funciones de entre 104 y 61 teclas.



Sin embargo, si usted lo prefiere, existen teclados más ambiciosos, que cuentan con teclas macropersonalizables y de control multimedia que resultan muy útiles, por ejemplo, en el mundo del gaming.



Fíjese, no sea que la disposición resulte alemana o de otro tipo. La experiencia en la escritura puede cambiar y tomarle un par de semanas de práctica. Los precios de los teclados pueden estar entre los 20 dólares para los más económicos y llegar hasta los 700 dólares los más costosos dependiendo de sus funciones, pero también del diseño y la personalización que tengan.



Un teclado con excelentes características y tiempos de respuesta de 0,1 milisegundos se puede conseguir en tiendes en línea por aproximadamente 250 dólares. Como permite también accionar varias teclas a la vez, su uso es popular en los videojuegos de PC.



Actualmente, la mayoría de teclados de alto rendimiento aún vienen con cable. Y mucho más si se utilizan para gaming. La interferencia y el ghosting pueden ser uno de los principales enemigos de un teclado inalámbrico.

Y los móviles...

Los teclados portátiles no podrían ser ignorados. En medio de la portabilidad y la moda, existen modelos enfocados en tabletas y hasta teléfonos. Aunque no tienen la misma potencia o componentes del hardware que posee un computador de gama alta, sí pueden ser bastante funcionales para quienes trabajan desde sus hogares o necesitan escribir textos en medio de un viaje.



Según la marca, pueden rondar desde los 15 dólares hasta los 180, según la referencia. Los hay de conexión Bluetooth y también de conexión por cable, dependiendo de la referencia.

JUAN DAVID MORALES

​@Juandamo07