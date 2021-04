Google reveló secreto para ahorrar batería de dispositivos móviles

Si bien el consumo de la batería del celular depende en gran medida del uso que cada usuario le dé a su teléfono, existen algunos trucos para garantizar una mayor duración.

Google explicó en la cumbre Android Dev 2018 un truco para hacer que la batería dure y, por tanto, ahorrar energía en el ‘smartphone’. Algo tan simple como poner el dispositivo en “modo oscuro” siempre que sea posible.



El gigante tecnológico realizó unas pruebas en las que evaluaron el consumo de un Google Pixel y un iPhone 7 cuando muestran una captura de pantalla con el brillo máximo. El consumo se reduce un 63% cuando se usa el terminal Android con el brillo máximo en modo oscuro.



Pero para poder acceder a este ahorro, la pantalla debe ser de OLED. Una tecnología que permite que los píxeles individuales apenas necesiten energía en las zonas oscuras. Algo que no se nota en las pantallas LCD.



Claves para que su celular no se descargue tan rápido:

Si no va a consumir contenido multimedia, se recomienda bajar la resolución de la pantalla a ‘High Definition Plus’ (1.440 x 720). Este ajuste manual cambia la claridad y, por lo tanto, permite una disminución del gasto de energía. Aunque el tamaño y la distribución del contenido no se ven afectados, es posible que se deshabiliten algunas apps en ejecución. Hay celulares que también permiten disminuir automáticamente la resolución de la pantalla.



Cada vez que pueda, cierre la sesión de redes sociales como Facebook o Instagram. “La mayoría de ellas dejan guardar la contraseña, así que normalmente se tendrá un acceso directo y rápido sin tener que ingresar de nuevo los datos”, explica Vanegas. iOS también permite activar o desactivar las apps que usan el sistema de posicionamiento global en segundo plano, así como las aplicaciones que requieren estar validando actualizaciones en internet, según explica Alexánder Franco, líder técnico de iShop.



Al no cargar todo el contenido, usar las versiones ligeras de apps como Facebook o Twitter ayuda a tener un consumo eficiente de batería, según Venegas.



Active el modo de ahorro de energía y, cuando sea necesario, el modo ultra, que ofrecen algunos fabricantes. Esta modalidad apaga muchos de los servicios del teléfono y, aunque puede dejar ciertas apps disponibles para que trabajen en segundo plano, casi siempre el equipo queda con la mínima conexión del teléfono, por lo que es recomendable utilizarlo solo para situaciones extremas.



Si no lo usa, deshabilite. Desactivar algunos servicios de conexión mientras no los esté utilizando puede hacer la diferencia. Tiene la opción de desactivar los datos móviles, el ‘bluetooth’, el GPS, la sincronización automática, la vibración y la rotación automática. Por otro lado, ajustar el brillo manualmente es una posibilidad que también le ayudará en el proceso de conservación de la batería.



