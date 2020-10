The Sero, así es el primer televisor vertical que llega a Colombia

Samsung presentó en Colombia su más reciente lanzamiento en la línea de Smart TV, se trata de The Sero TV, un televisor que cuenta con una base que le permite girar permitiendo a los usuarios tener la posibilidad de visualizar contenido ya sea en formato vertical u horizontal dependiendo de lo que desee.



Este televisor, que tiene por nombre 'vertical' en coreano, tiene un diseño con pantalla giratoria, su sonido con 60 watts de potencia y una pantalla con tecnología QLED y resolución UHD 4K que explica la marca es capaz de ofrecer imágenes con colores brillantes y con la calidad que representa QLED.



“Los consumidores de hoy esperan que el televisor pueda integrarse completamente a su estilo de vida y Samsung está redefiniendo el papel de la pantalla creando nuevos servicios digitales y diseños para optimizar su uso en múltiples segmentos”, asegura Johan Pinzón, director de Audio y Video de Samsung Colombia.



El The Sero tiene una tecnología giratoria para su pantalla de 43, con este formato vertical, ese televisor inteligente se conecta con los smartphones para mostrar el contenido de "forma fluida y natural el contenido en formatos horizontales tradicionales, así como en formatos verticales diseñados para el consumo móvil", explican en Samsung.



La rotación automática del televisor está disponible para celulares Samsung Galaxy con Android 10 en adelante, para otros smartphones, es necesario oprimir un botón en el control para que este gire.



"Con el formato vertical, los usuarios podrán disfrutar de diversos contenidos, como redes sociales, videos y otros contenidos en cualquier orientación de pantalla que refleje su dispositivo móvil", agrega la marca.



En cuanto a temas de sonido, The Sero incorpora un sistema de audio avanzado con altavoces frontales de 4.1 canales, subwoofer y 60 vatios de potencia con Dolby Digital Plus.



Adicionalmente, The Sero tiene la tecnología de Amplificador de Voz, capaz de reconocer los ruidos que interfieren con los contenidos y hacer que las voces se escuchen por encima del ruido.



Este nuevo televisor de Samsung ya se encuentra disponible en el país a través del canal de ventas online de Samsung Colombia https://shop.samsung.com.co/ y, también, retailers del país (Falabella, Jumbo, Éxito y Alkosto).

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnósferaET