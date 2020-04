Las teorías conspirativas que relacionan la red 5G con el coronavirus

De entrada, hay que decir que no es cierto: la tecnológica 5G nada tiene que ver con la propagación o el contagio del coronavirus.



Sin embargo, varias personas sí creyeron esa información y quemaron varias antenas de dicha red en las regiones inglesas de Birmingham y Merseyside.

No contentos con los daños ocasionados, los atacantes filmaron todo y lo compartieron en redes sociales, junto a mensajes que solo refuerzan una ‘fake news’.

Las teorías

Según la cadena británica ‘BBC’, las teorías sobre una relación entre la 5G y el coronavirus surgieron en enero pasado, cuando se empezaron a reportas los primeros casos de contagio fuera de Asia.



Una dice que la 5G debilita el sistema inmune de las personas, por lo que es más fácil infectarse. La otra señala que el virus se puede transmitir por medio del uso de esta tecnología.



Expertos consultados por el mismo miedo fueron categóricos y aseveraron que las afirmaciones son “basura total” y que es ‘biológicamente imposible” que eso suceda.



Además, la propia ‘BBC’ recordó que es lo irónico de esta relación es que el virus se está propagando en ciudades inglesas dónde todavía no se usa esta red.



Por otro lado, la Comisión Internacional de Protección de Radiación no Ionizante realizó un estudio, hace un par de meses, en el que señalaba que no hay evidencia de que las redes tecnológicas desarrollen enfermedades.

La 5G sería diez veces más rápido y servirá para implementar tecnologías emergentes. Foto: 123rf

Características de la 5G

En diciembre pasado, se informó que Colombia era uno de los dos países de América con una hoja de ruta clara para implementar la red 5G.



“La implementación de 5G permitirá el uso de aplicaciones que requieren muy baja latencia, reducirá los tiempos de descarga, mejorará la rapidez de la navegación en internet y aumentará la calidad del servicio móvil”, aseguró EL TIEMPO en ese momento.



Con esta nueva red se implementarán tecnologías emergentes y “se facilitará el desarrollo de soluciones basadas en el internet de las cosas, la inteligencia artificial, la realidad virtual y aumentada, entre otras”, se agregó.



La idea era que en el primer trimestre se realizarán pruebas de la red en diferentes regiones del país, pero la cuarentena que vivimos el coronavirus pudo haber ‘movido’ esos planes.



Tendencias EL TIEMPO