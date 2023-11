Televisores 8K vs. 4K: ¿Vale la pena invertir más tomando en cuenta las diferencias?

A poco menos de una semana de que empiece diciembre, ya hay muchas personas tachando artículos de su lista de regalos navideños, y como todos los años, unos de los ítems más buscados en el mercado son los televisores.



(Lea también: Estos son los televisores más grandes y baratos que se consiguen en Colombia).



Es por eso que muchos clientes buscan las características más novedosas: tecnología OLED o QLED, pantallas con más pulgadas y los famosos televisores 8K.

¿Qué significa 4K u 8K y cuáles son sus diferencias?

4K u 8K hace referencia a una aproximación a la cantidad de píxeles que tiene un borde horizontal de la pantalla. La K, en un guiño a la unidad de masa del Sistema Internacional, hace las veces de tres ceros, por lo que 4K se refiere a 4.000 y 8K a 8.000.



Para ser más exactos, un televisor 4k suele tener una resolución de 3840 x 2160 (3840 filas de píxeles horizontales y 2160 verticales), mientras que un 8K tiene una resolución de 7680 x 4320.

En otras palabras, un televisor 8K es capaz de reproducir imágenes, en teoría, con cuatro veces más detalle que un 4k. Cabe resaltar que lo que se conoce como un televisor Full HD tiene apenas 1920 filas de píxeles horizontales y 1080 verticales, así que se imaginará la capacidad de un televisor 8K.



(De interés: Smart TV Oled: ¿por qué algunos dispositivos podrían durar solo algunos meses?).



Según el portal de la tienda tecnológica ‘Hiraoka’, los televisores 4K están disponibles desde las 43 pulgadas, y los 8K desde las 65. El tamaño obedece a la cantidad de espacio requerido para cada píxel. Cabe aclarar que, independientemente del tamaño, el precio de los 8K es bastante superior al de los 4K.

¿Vale la pena la diferencia de precios?

En teoría, sí, pues la capacidad de reproducir imágenes de un tamaño tan grande como 7680 x 4320 píxeles es una realidad, requiere mucha más tecnología y es algo que sin duda alguna se puede considerar la tecnología más novedosa del mercado.

Sin embargo, en la práctica no, aunque eso es actualmente. En el 2023, la gran mayoría del cine más taquillero de Hollywood se graba en 4K, y el contenido más exclusivo de plataformas de streaming como Netflix, Disney Plus, Amazon Prime o HBO Max, llega únicamente a definición 4K.



(Puede interesarle: Estos son los tres nuevos televisores que trae Samsung a Colombia).



Lo que hacen los televisores 8K de reconocidas marcas, como Samsung, es usar la inteligencia artificial para analizar cada píxel y crear nuevos, para darle una mayor riqueza a la imagen. No obstante, si se toma en cuenta que el material del contenido está grabado en 4K, el cambio puede no valer la pena.



Pero antes de descartar por completo, es importante aclarar que el mundo audiovisual empezará a hacer, poco a poco, el paso al 8K, y aunque sea escaso, ya hay contenido en sitios como YouTube o Vimeo grabado originalmente a esta resolución. Por ende, un televisor 8K puede ser una buena inversión pensando en los años venideros.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO

Descubren un nuevo 'brutality' en Mortal Kombat 1 del que no se tenía idea

Con torta y sin ropa: así le celebró Ana Lucía Domínguez el cumpleaños a Jorge Cárdenas

Profecía de Rasputín sobre el fin del mundo que se 'estarían cumpliendo'