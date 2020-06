Un 'smartphone', incluso, a prueba de niños

Probar un teléfono que se puede rodar por las escaleras, lavar y hasta dejar en las manos de un bebé puede ser un sueño para los curiosos. Acostumbrados a cuerpos de cristal, vidrios protectores, carcasas que tapan todo color o diseño, los usuarios hemos optado por cuidar los teléfonos como una joya.



Pero hay lugares y condiciones para los que ningún cuidado es suficiente. ¿Ir a escalar con el teléfono? ¿Sacarlo en medio de una obra de construcción? ¿Llevar un 'smartphone' a lugares tan calurosos como una mina? El Cat S52 está pensado para esos trabajos robustos y entornos rudos, pero tiene en cuenta que muchos usuarios esperan no solo resistencia, sino también tener un teléfono que luzca bien en una casa o una oficina o en una cena con amigos.

Buscando probar su rendimiento en un ambiente de hogar, pusimos al Cat S52 a sobrevivir un mes en las manos de una niña de 4 años. Con movimientos resbaladizos y alta probabilidad de untarse de plastilina, temperas, comida y virtualmente de cualquier cosa.



(Le puede interesar: Galaxy Z Flip: un plegable que lo puede hipnotizar)



El panorama no sería desconocido para los padres. El miedo a que el teléfono salga volando de la cama, a que se riegue algo encima en el comedor o que la batería se recaliente luego de horas de video que sigue reproduciendo sin que nadie lo vea después de que el niño espontáneamente se queda dormido, son cosas que otros teléfonos no vivirían para contar.

Con protección a niebla salina, altas o bajas temperaturas, el dispositivo está preparado para condiciones agrestes. Foto: Tecnosfera

Entre agarres desde la esquina, y descuidos en el comedor, el CatS52 soportó caídas de lado, de frente y en las esquinas, desde más de un metro de altura. Golpes que dejaban rastros en las paredes pero no en los bordes del teléfono, reforzados por aluminio. A pesar de las numerosas pruebas, su vidrio Gorilla Glass 6 no cedió, ni siquiera dejó rastro de la experiencia, que en otros escenarios habría quebrado por completo pantallas enteras.



Además de que su textura antideslizante es una ventaja, el cristal de la pantalla se estrelló contra piso de madera, baldosa y asfalto. Vale la pena aclarar que con el teléfono no necesita ninguna carcasa. Lea también: De esta forma puede enviar fotos por WhatsApp sin perder la calidad

Con resistencia IP68, el teléfono es resistente a la lluvia y a sumergirse en el agua Foto: Tecnosfera

Ya en manos adultas, este teléfono todoterreno de aspecto discreto, resistió jornadas de uso intenso y con capacidad de batería que logra superar el día, con sus 3.100mAh. Bajo el agua tampoco pereció y se puede tocar y usar aún con los dedos mojados. Sus botones metálicos son consistentes y para completar el diseño los conectores son impermeables. El teléfono inteligente está certificado por el protocolo IP68, el más alto en la industria para medir resistencia al polvo y al agua. La garantía es de 12 meses.



Para los más técnicos, el S52 cumple con la certificación MIL SPEC 810G, que lo habilita ante choques térmicos como temperaturas extremadamente altas o bajas (promete resistir el intervalo entre -30 grados y 65 grados centígrados), y a condiciones como niebla salina o pruebas de vibración. Sin embargo, su resistencia de grado militar es mucho más delgada y liviana que versiones anteriores, poniéndolo muy cerca a la sensación que dejan en la mano equipos de última generación de fabricantes como Apple o Samsung, con un peso de 210gr.



En materia de procesador, el 'smartphone' tiene un chipset Mediatek octacore de 2,3GHz, acompañado de una memoria RAM de 4G y 64GB de almacenamiento expandibles con MicroSD. Una combinación que coincide con las capacidades de su gama y que resalta por capacidad de trabajo continuo.



Entre otros detalles, el sistema operativo es Android 9, pero tiene actualización garantizada a Android 10. El teléfono también trabaja con autenticación por huella dactilar y utiliza puerto USB C, sin olvidarse de incluir el puerto para audífonos Jack 3.5mm .



Dejando de lado su virtud de resistencia, el Cat S52 no se distancia mucho de los dispositivos de gama media comercial del mercado, ni en precio ($ 1'990.000) ni en capacidades fotográficas. En materia de cámara el teléfono tiene un único lente que recuerda el desempeño de los primeros teléfonos Pixel de Google, con un lente de 12MP f/ 1.8. En la parte frontal hablamos de una cámara de 8MP.



(Puede leer también: Xiaomi Redmi Note 9s, un gama media con destellos de gama alta)



Las pruebas muestran fotografías sencillas, mejoradas con inteligencia artificial en cuanto a color e iluminación. El retrato, debido al efecto de 'bokeh' (de difuminar el fondo) no es su fuerte y podría mejorar puesto que aún no reconoce tanto la profundidad, teniendo en cuenta que no posee sensores dedicados a ello. Sin embargo, en fotografía automática el desempeño es convincente, rápido y fácil de usar.



Tomar fotos de evidencia o de un lugar (incluso si está lloviendo) es algo que funciona sin inconvenientes. Aunque no sea un teléfono pensado para los fanáticos de la creación de contenido, sí acierta al entregar un teléfono resistente, de costo-eficiencia justa, ideal para quienes tienen extensas jornadas de uso en ambientes agitados usan redes sociales ocasionalmente. Igualmente, si en el último año usted ha sufrido por reparar su teléfono tras varias caídas, podría considerar migrarse a una opción considerablemente más resistente.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

En Twitter: @Lindapatcar