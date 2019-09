Samsung trabaja en un celular que se pliega en un cuadrado compacto

Samsung se está preparando para presentar su segundo dispositivo plegable a principios del próximo año, un teléfono de gama alta que se pliega en un cuadrado de tamaño compacto.



El gigante surcoreano de teléfonos inteligentes está trabajando en un dispositivo con una pantalla interna de 6,7 pulgadas que se reduce a un cuadrado de bolsillo cuando se pliega hacia adentro, como una concha, según personas familiarizadas con el desarrollo del producto.



Samsung quiere que su segundo teléfono móvil flexible sea más asequible y más delgado que el Galaxy Fold de este año, revelaron las fuentes.



No obstante, la introducción en el mercado de este nuevo dispositivo podría depender de los resultados del Fold ante su inminente lanzamiento, detalló una de las personas.

Samsung está colaborando con el disenador estadounidense Thom Browne en su próximo teléfono plegable, con el que quiere atraer a un espectro más amplio de consumidores que incluye a aquellos mas interesados en la moda, el estatus y el lujo que en las especificaciones técnicas de un dispositivo.

Para los expertos en tecnología, la compañía tendrá el atractivo de una tecnología de pantalla de vanguardia y el nostálgico atractivo del rejuvenecimiento del móvil plegable.



La compañía no quiso comentar sobre el desarrollo de productos no anunciados. El nuevo teléfono plegable incluirá una cámara en la parte superior de la pantalla interior, al igual que en el Samsung Galaxy Note 10, lanzado recientemente, según una persona familiarizada con el dispositivo.



En el exterior, tendrá dos cámaras orientadas hacia atrás cuando el teléfono esté abierto o al frente cuando este cerrado.



Los dispositivos plegables han tenido un comienzo difícil. Huawei, por ejemplo, ha tenido que retrasar la introducción del Mate X, Royole Corp. no ha impresionado a los criticos con su FlexPai, y Samsung tenía un defecto de diseño que la obligó a retrasar el lanzamiento del Galaxy Fold.



Todas estas empresas, junto con sus competidores Xiaomi y Oppo, están tratando de ser los primeros en abrir lo que promete ser el próximo segmento de alto crecimiento de la electrónica de consumo.



La promesa de la categoría de los dispositivos plegables es combinar la utilidad de las computadoras portátiles de pantalla grande con la facilidad de los teléfonos más pequeños.



Sin expandirse a nuevos mercados o categorías de productos, las ventas de los principales teléfonos de Samsung se han desplomado recientemente, y la compañía está buscando en los plegables un nuevo motor de crecimiento.



La feroz competencia de Huawei ha erosionado el liderazgo de Samsung en ventas mundiales de móviles, y este último amenazaba con superar a Samsung hasta que el conflicto comercial entre Estados Unidos y China lo desvió de su rumbo.



BLOOMBERG