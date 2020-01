Samsung trae a Colombia un teléfono de más de ocho millones de pesos

Por primera vez en la historia del país llega un teléfono plegable. Más allá de ser un lanzamiento en el calendario del 2020, el debut nacional de esta tendencia en la industria móvil -la cual hasta hace pocos meses parecía lejana y futurista- anuncia la creación de un segmento de lujo para los fanáticos dispuestos a pagar por la exclusividad de poseer un celular plegable.



Aunque la idea de los plegables no está libre de escepticismo, a partir del 15 de enero el Samsung Galaxy Fold estará a la venta. Se trata de un teléfono que cuesta 8'499.000 pesos.

El smartphone plegable de Samsung al abrirse desplega una pantalla Diynamic Amoled de 7,3 ''. Foto: Tecnósfera

Apuntando a un mercado de lujo, la apuesta de la surcoreana es motivar al mercado con promesas como un soporte de especialistas 24/7 y con detalles como que la caja del teléfono incluya, de paso, los auriculares inalámbricos Samsung Buds, los cuales actualmente cuestan cerca de 500.000 pesos.



¿Para qué puede servir un plegable? ¿Sería mejor optar solo por un teléfono o por una tableta? EL TIEMPO tuvo el Fold en las manos y probó sus cámaras, funcionalidades y desempeño.

Un plegable abre sus alas

Con la ilustración de una mariposa en fondo negro, el Galaxy Fold, en su despliegue completo, se presenta con su pantalla AMOLED de 7.3 pulgadas. El equipo, que incluye biseles metálicos y mejoras en las bisagras, tiene dos paneles, cada uno con su propia batería (sumados entregan una potencia de 4300mAh). Como máquina integra 512 GB (la única versión de almacenamiento disponible en Colombia) y con unas potentes 12GB RAM para procesamiento.



Dado que es posible revisar la vida de la batería, el rendimiento de la RAM y gestión del almacenamiento desde el panel del control, aún con varias aplicaciones en simultáneo, el equipo permanece refrigerado, sin ningún síntoma de sobrecarga.

La pantalla secundaria del Galaxy Fold es de 4,6 pulgadas HD+ Super Amoled Foto: Tecnósfera

Al doblarse, lo que antes era la parte trasera pasa al frente y las pantallas quedan guardadas en el interior del doblez. Ya plegado, ofrece una pantalla funcional (con un notorio espacio negro) de 4,6 pulgadas, lo que permite interactuar con mensajes y notificaciones. En esta posición, el teléfono se convierte en un cuerpo más compacto y menos grueso de lo que se esperaba.



Aunque las cubiertas son bastante brillantes y con cierto reflejo, es posible que los colores terminen llenos de huellas dactilares con su uso.

Cámaras y otras funcionalidades

Cuando el Galaxy Fold está desplegado conserva un espacio para dos cámaras selfi en la parte derecha de la pantalla. Son dos lentes, uno principal de 10MP y otro de 8MP, que ofrecen capacidades de video con efecto bokeh (que difumina el fondo de la imagen).



Al cerrarse, los dos lentes selfi quedan guardados en la cara interior y la 'cara' del teléfono ofrece un pequeño lente de 10 MP, dispuesto también en la parte derecha, con el que puede obturar selfi y hasta capturar videos 4K.



En la parte posterior, el Fold mantiene tres cámaras: un lente principal de 16 MP dedicado a las tomas gran angulares (de hasta 123 grados) y dos lentes de 12 MP cada uno. En total el plegable de primera generación viene equipado con 6 cámaras y es capaz de realizar videos a 60 cuadros por segundo.

Estas son las cámaras frontales del dispositivo. Foto: Tecnósfera

Es posible tener activa la cámara e interactuar con la aplicación estando abierto o cerrado. Básicamente, lo que usted hace con la pantalla de 7.3 pulgadas, una vez pliega el teléfono, también podrá hacerlo con la otra interfaz.



Algunas aplicaciones aún están siendo optimizadas para estos tamaños con lo que puede que haya pequeños errores de visualización. Apps populares como Facebook, Instagram o YouTube ya están optimizadas y presentan recursos visuales muy llamativos. Por ejemplo, la PlayStore de Google no le muestra dos columnas de contenido, como pasa usualmente, sino que le despliega hasta cuatro opciones en el mismo pantallazo.



(Lea también: Lo que se sabe del nuevo smartphone de Samsung, el Galaxy S20)



A pesar de cómo se siente, no deja de ser un equipo delicado. Aunque las pruebas de Samsung estiman un uso óptimo de la bisagra de más de 200.000 veces, para un promedio de funcionamiento de 5 años, el teléfono no es resistente al agua ni al polvo, característica que la mayoría de terminales de gama alta tienen cubierta.



Tal vez el momento de mayor brillo es cuando sale a relucir su potencial en el multiuso. En ese instante, las discusiones sobre si reemplaza o no a una tableta entran a un segundo plano. Aunque las tablet o el iPad aportan una gran maniobra en trabajos y diseños no caben en un bolsillo y esa puede ser una oportunidad para los plegables, de marcar una experiencia al usuario en una pantalla que se puede llevar en la mano sin mayor incomodidad.

El gama alta de Samsung es ideal para videojuegos. Foto: Tecnósfera

Es claro que el plegable no reemplaza la tableta, pero el campo de visualización si se amplía considerablemente frente al de un teléfono tradicional. Como plus, si rota el teléfono en orientación horizontal, los videos y juegos ocuparán toda la pantalla, con una experiencia móvil muy interesante y agradable. El control táctil de juegos como 'Call of Duty Mobile' no presenta inconveniente alguno y la experiencia es emocionante.



(Le sugerimos: 8K, salud y movilidad inteligente, las tendencias del CES 2020)



Entonces, por ejemplo, usted puede abrir www.eltiempo.com visualizar un video y desplazar el menú lateral para agregar otra aplicación: su Instagram, una búsqueda en Google o su calendario. Es posible decidir cómo quiere distribuir esas ventanas y darle mayor prioridad a unas u otras.



Lo único que se limita un poco en esa visualización es el tema de la cámara. La ventana estará activa mientras usted interactúe con ella por lo que no podrá grabar y dar clics en otras ventanas sin detener la grabación por completo.

Sin embargo, al tener tres escenarios en simultáneo, la posibilidad de ver un tutorial de maquillaje mientras revisa sus mensajes o de jugar mientras ve un streamer con trucos del nivel que está pasando, se convierten en experiencias simples, al alcance de un par de clics.



(Le recomendamos: #CES2020: El TV que se enrolla y el que gira para sus redes sociales)



A pesar del precio, esta podría ser una opción para los amantes de la tecnología de vanguardia que busquen generar contenidos velozmente y manejar varias cosas al mismo tiempo.



Eso sí, esto es apenas el comienzo. No solo se espera que una segunda generación del plegable llegue en 2020, sino que también queda por ver qué tanta acogida tiene el dispositivo en el país y cuáles otros fabricantes se animan a entrar en la carrera de los plegables también en el panorama local.



LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@LinndaPC