¿Se puede usar WhatsApp en un teléfono 'flecha'?

Aunque el mercado de los teléfonos celulares está rodeado de grandes dispositivos con capacidades avanzadas en cámaras, inteligencia artificial y formas sofisticadas, un grupo importante de usuarios sigue sin sentirse del todo cómodo con los smartphones de alta gama.



Bien sea por precio, por miedo a dañar el equipo o por su complejidad de uso, algunas personas prefieren teléfonos más modestos. Pero, ¿es posible ver un video de YouTube, hablar por WhatsApp o preguntarle algo a Google con un teléfono que no es todo pantalla? Aunque le sorprenda, sí.

Esa es la promesa del Alcatel 3078, un equipo ligero y pequeño con la apariencia tradicional de una 'flecha', como los equipos de servicio de voz más tradicionales, que se distancia de los gadgets que suelen ser puestos a prueba en este diario, pero que sorprende gratamente por sus resultados.



El teléfono no táctil de Alcatel posee un sistema operativo KaiOS que es compatible con redes Wi-Fi y Bluetooth 4.1. Foto: Tecnosfera

Aunque no es un smartphone del todo, tiene toques de inteligencia. Aunque conserva el teclado y la sensación táctil de oprimir para escribir un mensaje o hacer una llamada, el equipo tiene en el centro un botón con el ícono de un micrófono que tiene dos ventajas: le permite hacer preguntas al asistente de Google y también enviar notas de voz por WhatsApp. Esto último resulta muy necesario para quienes ya no están acostumbrados al sistema de varias letras en una misma tecla de número.



Todo esto se debe a su sistema operativo, que no es Android ni iOS, sino una opción denominada KaiOS, un sistema basado en Linux, creado por la comunidad de código abierto de Firefox OS.



Este sistema es una solución de software que soporta GPS, Wi-Fi, y en algunas versiones hasta redes 4G LTE. Con ello, el teléfono de interfaz no táctil puede interpretar aplicaciones basadas en HTML5 y tener un desempeño óptimo de batería. Gracias a KaiOS, teléfonos como la versión remasterizada del Nokia 8110 (conocido como Nokia Banana) o el Alcatel 3078 pueden soportar algunos de los principales sistemas de Google y navegar por la web.



Así mismo, el teléfono, que se vende en Colombia únicamente en tiendas Claro, incorpora una cámara de 2MP capaz de grabar video y obtener fotografías de emergencia. No se espera mucho de su lente, pues no es un equipo pensado para la creación de contenido.



El 3078 se trata más bien de una opción para las personas con gustos más análogos que necesitan un dispositivo funcional, para recibir y hacer llamadas, sin preocuparse por la batería o porque lo roben mientras camina.



Su aspecto, sencillo y compacto, de 90 gramos de peso, trae algo de nostalgia por los equipos clásicos de los años 2000, cuando un teléfono sin teclas era algo poco usable.



Tiene usos entretenidos. Por ejemplo, para todos los que temen a que su teléfono se rompa al prestarle su teléfono a un niño el 3078 le da la entera confianza de que va a resistir lo que sea. Aunque el celular navega en internet, es importante decir que los sitios y páginas en la web no están optimizados para pantallas tan pequeñas y que se despliega la versión desktop en muchos casos.

Navegando en la web es posible visualizar videos de YouTube, aunque la optimización de las páginas para el tamaño de pantalla es un reto Foto: Tecnosfera

Ese detalle puede ser confuso, pero una vez logra adaptar el sitio a la pantalla, de 2,4 pulgadas, es posible leer una noticia o disfrutar de un video de YouTube sin mayores inconvenientes.



Con este teléfono, Alcatel le apuesta a una solución incluyente y efectiva en entornos rurales, por eso tal vez la característica más fuerte es su precio. Puede ser un dispositivo de emergencia ideal o un compañero resistente para quienes quieren alejarse de los entornos sobreconectados, todo por un valor de 89.900 pesos.

