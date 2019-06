Así es Spot, el perro robot que recuerda al de Black Mirror

Tiene cuatro patas y corre con rapidez de un lado a otro. Pesa 25 kilogramos, es totalmente eléctrico y silencioso y puede durar unos 90 minutos con carga. Spot es un perro robot fabricado por Boston Dynamics, una compañía perteneciente a la japonesa Softbank, que ha dado de qué hablar.

La empresa ya lo había mostrado en 2017 pero esta semana la firma confirmó que saldrá a la venta este año. Durante la conferencia Re:MARS, un evento de Amazon enfocado en robótica que se realizó esta semana en Las Vegas (EE. UU.), Marc Raibert, el director de la compañía, dijo que este año se han realizado muchas pruebas del dispositivo y que solo faltan algunos ajustes finales para su salida al mercado.

Spot es capaz de recoger y manipular objetos y cuenta con un conjunto de sensores que incluyen cámaras estéreo, cámaras de profundidad y sensores de posición/fuerza en las extremidades, que lo ayudan a cumplir con sus tareas de navegación y coordinación.

El dispositivo recuerda el capítulo ‘Metalhead’ de la serie sobre tecnología Black Mirror en la que aparece un robot similar que persigue a los seres humanos en un escenario postapocalíptico.

Por eso, muchos se aterrorizaron al ver las imágenes del aparato por primera vez en internet y cuestionaron sus posibles usos. Boston Dynamics señala que su dispositivo es un robot ágil que maneja objetos, sube escaleras y funciona en oficinas, casas y exteriores. La compañía ha reiterado en varias ocasiones que puede ser utilizado por compañías que necesitan llegar a lugares de difícil acceso o a zonas imposibles para dispositivos con ruedas".



El aparato, que no funciona autónomamente sino que es manejado por medio de una especie de tableta, podría ser utilizado para cartografiar entornos como las obras de construcción, identificando los peligros y el progreso del trabajo, según dijo la compañía a The Verge.



Spot también fue noticia esta semana cuando durante la demostración en vivo en Re:MARS tuvo fallas y se desplomó sin explicación, doblando sus patas y lanzándose al suelo.



La compañía aún no ha dado detalles de la fecha de lanzamiento ni del precio pero aseguró que será antes de que termine este año.



TECNÓSFERA