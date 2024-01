¿Es bueno regalarle un celular a un niño menor de 16 años?

Los celulares se han convertido en parte de la vida de millones de personas alrededor del mundo, pues son objetos que ayudan a la comunicación instantánea por llamada o mensajes de texto, capturar momentos especiales con fotografías, pagar y recibir dinero, llevar control de la salud, jugar videojuegos, ver películas o series, entre otras funciones.

Prácticamente, cualquier persona con la que se cruce en la calle, en el supermercado o los mismos familiares, tienen un teléfono inteligente con el interactúan por diferentes rangos de tiempo al día.



No solo los adultos hacen uso de esta tecnología, también se ve a niños y adolescentes manipular celulares, algo que lleva a muchos papás a pensar si es correcto regalarles uno y qué tan protegidos pueden estar con estos elementos en su poder.

Celulares y niños

No solo los adultos hacen uso de esta tecnología, también se ve a niños y adolescentes manipular celulares. Foto: iStock

En el libro ‘Los nativos digitales no existen’, Rebeca Díez, Doctora en Comunicación, y Marga Cabrera, fundadora del Observatorio de Nuevos Medios en España, hablan de la importancia del uso de los móviles como herramienta, añadiendo que la edad para que un niño haga uso de un teléfono dependerá de la decisión de los padres o familia, pero consideran los 11 – 13 años un buen momento, para que los menores puedan tener contacto con sus amigos.

La psicóloga experta en adicciones tecnológicas Gabriela Paoli, por su parte, expresa: “En general, los expertos recomendamos regalar un móvil a partir de los 16 años”.



Igualmente, destaca que dar un celular también depende de las circunstancias como: “La maduración y autonomía que tenga el menor para realizar sus deberes y controlar el tiempo de conexión”.

Carmen Osorio, creadora de la plataforma Adictos a la Tecnología, en una entrevista con el medio El País, dejó claro que pertenece al grupo de padres que está de acuerdo en la prohibición de que los menores de 16 años tengan un teléfono inteligente.

Los celulares se han convertido en parte de la vida de millones de personas. Foto: istock

“Un smartphone es un objeto muy potente, con millones de posibilidades y riesgos y del que ya sabemos que un 80% de los menores no hace un uso saludable… porque les atrapa. Por tanto, no, yo no le regalaría eso a mi hijo”, dijo Osorio.



Y agregó más adelante: “Las plataformas ganan dinero en función del tiempo que pasemos en ellas y no dudan en usar recursos poco éticos, que generan adicción, así que cómo vas a pedirle a un niño de 10 años o a un chaval de 13 que paren si nos cuesta a los adultos. Y luego está el contenido inapropiado; cualquiera lo puede ver sin problema y a ciertas edades es muy dañino. Así que creo que cuanto más tarde tengan un smartphone entre manos, mejor”.



