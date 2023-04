Al momento de comprar una nueva televisión, puede resultar difícil elegir entre las diversas opciones que existen en el mercado, especialmente cuando se trata de la tecnología que utilizan.



La dos más populares son el 'Smart TV' y el televisor LED. Estos son algunos detalles de las diferencias entre ambas opciones para ayudarlo a tomar la mejor decisión.

De acuerdo con el blog de tecnología 'Mundo Contact', un 'Smart TV' es un tipo de televisor que tiene acceso a internet y está equipado con un sistema operativo.



Permite instalar y desinstalar diferentes aplicaciones de 'software' de entretenimiento, a la vez que permite disfrutar del contenido de TV normal.

Por otro lado, un televisor LED es diseñado para mostrar imágenes con bastante claridad y necesita retroiluminación, que obtiene de diodos.



Estos emite luz y se usa comúnmente en pantallas electrónicas, iluminación interior y exterior, entre otros usos.



Si bien algunos 'Smart TV' pueden tener pantallas LED, no todos los paneles LED tienen capacidad de conexión a internet.



A continuación, conoce los beneficios que explica el portal 'Montech' sobre cada uno y cómo puede escoger el mejor para usted.

'Smart TV'

Estos televisores han revolucionado la manera en que las personas consumen contenidos multimedia en el hogar. Pero, como cualquier tecnología, tiene ventajas y desventajas que vale la pena analizar.



Una de sus mayores ventajas es su capacidad de conexión a internet, lo que permite al usuario disfrutar de una amplia gama de servicios y aplicaciones.



Además, estos televisores pueden conectarse con varios dispositivos móviles para interactuar de manera más dinámica y atractiva, a través de aplicaciones interactivas.

Aunque estos televisores en su mayoría dependen de conexión a internet, tiene un sinfín de aplicaciones y funcionalidades a diferencia de otros. Foto: iStock

Están equipados con sistemas operativos inteligentes que permiten a los usuarios instalar, ejecutar y desinstalar software, juegos y otras aplicaciones.



Esto se debe en gran parte al sólido equipo de 'hardware' que incorporan, con procesadores de alta velocidad y espacio de almacenamiento para el funcionamiento y almacenamiento de programas de aplicación.



Una de las principales desventajas es su dependencia de una conexión a internet buena y estable, lo que puede dificultar su uso en ciertas situaciones.

Televisor LED

En cuanto a las ventajas de los televisores LED, se puede mencionar que son dispositivos ultra delgados, lo que les permite adaptarse a cualquier espacio de la casa.



Además, son más resistentes y su vida útil es mayor en comparación con otros modelos de televisores. La imagen de los televisores LED es de alta calidad, con un mayor ángulo de visión y un brillo mejorado.

Son dispositivos ultra delgados, que se adaptan a cualquier espacio de la casa. Foto: iStock

Aunque los televisores LED no necesariamente son 'Smart', se pueden conectar a internet. De esta manera, se pueden acceder a algunas funciones básicas como búsqueda en línea o streaming de video.



La principal desventaja de los televisores LED es que no tienen una conexión integrada a internet, lo que limita sus funciones en comparación con los televisores Smart.



Elegir entre un televisor LED o un Smart TV es una cuestión personal que depende de las preferencias y necesidades de cada usuario. Evalúe si necesitará o no de un televisor con acceso a internet. Sin importar cuál sea la decisión, ambas opciones son válidas y ofrecen beneficios diferentes.

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

