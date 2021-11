Cómo elegir un sistema de sonido ‘hi-fi’ para su hogar

En el mercado hay actualmente múltiples opciones en materia de audio. Desde barras de sonido hasta amplificadores o cajas acústicas que prometen entregar una experiencia hi-fi o de alta fidelidad en los hogares, ya sea para ver una película como si se estuviera en el cine o escuchar la colección musical favorita sin perder detalle de cada uno de los instrumentos.



“Esta característica de alta fidelidad se refiere a que el sonido mantiene las frecuencias, altas y bajas, que puede tener una melodía, sin que en el proceso se genere una distorsión del audio; este se mantiene totalmente claro y fiel a la versión original. En este concepto se busca mantener la armonía, la calidad y la capacidad del sonido”, explica Yeison González, experto en sonido y entrenador regional de Sony Colombia.

Las diferentes alternativas de productos, así como sus precios, hacen que en muchas ocasiones el proceso para elegir el sistema de sonido adecuado y que se adapte a las necesidades que queremos cubrir no sea una tarea tan fácil.



Le contamos qué aspectos debe tener en consideración si quiere modernizar sus componentes de sonido en la casa, así como las características que debe valorar si consume música en formato digital o físico.



Para empezar debe tener en cuenta cuál es el formato de que usted prefiere escuchar, ya sea si elige discos en vinilo o CD o si, por el contrario, prefiere acceder a archivos de música digitales o por plataformas de streaming.



Esto le va a permitir determinar cuál es el reproductor musical que necesita, ya sea un tocadiscos, un reproductor de CD o uno de música en red. En este último es importante que cuente con un DAC (digital to analog converter) o conversor de señal digital a analógica, ya que si el equipo no lo tiene se necesita comprar uno adicional para que se garantice una buena calidad del sonido.

Con esto ya listo es momento de pasar al amplificador. “Este es el que recibe la señal, la procesa y la envía para que se pueda escuchar. Un buen amplificador debe contar con un procesador de audio que ayude a identificar las diferentes frecuencias, porque esto mejora el sonido, pese a que no siempre la música venga en alta calidad”, detalla González.



Si es un amplificador que viene integrado a un tocadiscos, se debe verificar que este cuente con una entrada fono, lo que permite que la señal análoga se puede amplificar de forma correcta.



A su vez, se debe revisar la compatibilidad con los parlantes o las cajas acústicas que van a estar conectadas al amplificador. No olvide, señala el experto, que este debe tener la potencia y el soporte de corriente eléctrica suficientes para que los altavoces actúen con precisión.



En esto juega un papel importante la impedancia del altavoz, que debe ser igual o superior a la del amplificador. La impedancia es el comportamiento que tiene el equipo durante el paso de corriente, este va variando según la frecuencia del sonido que se está reproduciendo. Para ello se debe buscar que los parlantes en un volumen máximo cuenten con potencias que vayan de los 100 a los 300 W.



Recuerde que puede comprar un sistema que ya venga integrado, es decir que tenga el reproductor, el amplificador y los parlantes incluidos. Esta opción es mucho más económica que si se dispone a armar su sistema por separado; puede encontrar productos que van desde el millón a los dos millones de pesos.



La opción de armarlo desde cero puede salirle un poco costosa, pero le va a permitir contar con funciones personalizadas del sonido que necesita para su casa. González asegura que para armar un sistema por separado se necesita un presupuesto de dos millones de pesos en adelante, pero la persona puede elegir de acuerdo con los canales de sonido que necesite o cuántas bocinas se requieren para el espacio del hogar en donde se van a instalar y sus materiales.

Digital o análogo

El formato del sonido también juega un papel fundamental durante la selección de los equipos. Ya sea si se es amante de los discos de vinilos y las colecciones de CD o si, por el contrario, accede únicamente a la música por medio de plataformas como Spotify, Deezer o Apple Music.



Los formatos análogos como los vinilos tienen una mejor calidad de sonido a diferencia de las versiones digitales, ya que esta viene de sistemas que comprimen el archivo para facilitar el almacenamiento y por esta razón se pierde calidad

Revise que el sistema que va a adquirir sea compatible con asistentes de voz. Foto: Archivo particular

En el caso de los vinilos se debe ver que “el sistema cuente con conexiones o entradas que permitan el paso del disco al equipo sin tener pérdidas en la capacidad de sonido. Por eso, al comprar un amplificador se debe revisar que tengan entradas de línea, que permite que la conexión sea totalmente estable y no haya pérdida en la capacidad de sonido”, explica González.



Si, por el contrario, la fuente es una plataforma de streaming se debe verificar que desde la aplicación se tenga demarcada la opción de sonido de alta calidad, ya que estos sistemas cuentan con una versión estándar que normalmente es automática y va a hacer que no se aproveche en totalidad los dispositivos.



Además, no olvide verificar que el equipo cuente con conexión inalámbrica wifi, ya que no es recomendable hacer uso de Bluetooth para reproducir la música, porque este comprime el audio, “mientras que la conexión wifi, como se hace mediante la red, permite pasar el contenido sin tener pérdidas y sin interrupciones”, agrega el experto.

Recomendaciones adicionales

En la búsqueda de un nuevo sistema de sonido para el hogar debe mirar que los equipos sean compatibles y se puedan integrar a asistentes de voz, como Alexa o Google Nest, porque esto le va a ampliar las posibilidades de operar los dispositivos y lo va a ayudar a construir un ecosistema tecnológico más completo en su casa.



Por último, no olvide el espacio en el que va a ubicar su sistema de audio. Debe ser en un lugar cerrado, ya que esto garantiza que se tenga una mejor acústica, y preferiblemente deben ser cuartos que no estén vacíos porque esto no permite que rebote el sonido.



En la instalación de los altavoces, en el caso de que estén en una pared o repisa, se debe dejar “suficiente espacio en la parte trasera”, precisa Daniel Montaño, director para Latinoamérica de Sonos.



Además, los materiales de ciertas superficies pueden interferir en las señales inalámbricas de los equipos, como es el caso del metal, el cemento, ladrillo y mármol, por lo que se recomienda no ubicar los sistemas sobre estos elementos.

