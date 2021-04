¿Qué seguros por robo de celulares venden Wom, Claro, Tigo y Movistar?

WOM llegó al mercado nacional ‘pisando fuerte’.



El operador móvil ha presentado ofertas tentadoras para que los usuarios de otros operadores decidan cambiarse a su servicio.



La compañía anunció el ‘SalvaWOM’, el cual consiste en brindar una asistencia, totalmente gratis, contra hurto de celulares. Esto podría aplicarse para usuarios que tengan planes pospago y que, además, hayan adquirido su smartphone robado con el operador.



Así las cosas, los clientes contarán con el beneficio de reembolso total en caso de ser víctimas de un robo luego de comprar su celular dado que, como aseguró Germán Giraldo, vicepresidente de mercadeo de WOM, “estamos comprometidos con transformar la telefonía móvil en el país. Por eso estamos presentando ‘SalvaWOM’, como respuesta a un dolor recurrente de los usuarios y como un mecanismo para proteger la inversión en sus dispositivos móviles. Este servicio, novedoso en Colombia, ya que no representa ningún costo adicional en la facturación y cubre el valor total del equipo, está pensado precisamente en seguir entregando cada día más a los colombianos”.



En términos de funcionamiento la medida cubriría un robo que ocurra en los 12 meses posteriores a la compra del equipo. La garantía estará disponible en celulares con planes pospago desde el 5 de abril hasta el 30 de junio de este año, además, los equipos que ya han sido adquiridos hasta la fecha también podrán aplicar para el beneficio.



Otros operadores

Varias compañías que venden dispositivos móviles ofrecen garantías contra hurto para sus clientes, pues los celulares suelen ser elementos ‘protagonistas’ de acciones delictivas.

Los operadores ofrecen seguros contra hurto y hurto agravado. Foto: iStock

Claro ofrece el servicio ‘Claro Up’, el cual da como garantía un seguro contra daños, fallas y hurtos, además de ahorrar hasta un 75 por ciento en el costo de un celular de reemplazo. Para adquirir el servicio se debe tener un teléfono comprado en algún punto autorizado del operador. Esto se puede efectuar de manera presencial o virtual.



En caso de robo se debe enviar un formulario, ubicado en la página web, lo más pronto posible. El servicio cubre un 60 por ciento del valor por el cual fue obtenido el dispositivo.



Además, la página oficial de Claro explica: "Usa tu teléfono con tranquilidad y asegúrate de estar protegido contra eventos imprevistos. Ahorro significativo en el costo de un teléfono de reemplazo porque sólo pagarías una fracción, y no la totalidad, del costo del teléfono de reemplazo".



Por otra parte, Tigo brinda a sus clientes pólizas de seguro que se pueden adquirir en cualquier momento. “Nuestros usuarios en plan pospago de $100.000 tienen, sin costo adicional, seguro completo que cubre: hurto calificado y simple, daño total y daño a la pantalla. En plan pospago de $75.000 tienen, sin costo adicional, seguro que cubre rotura de pantalla por accidente”, aseguran en su página web.



En la misma página aparece el instructivo para asegurar su celular desde el portal ‘Aseguratucelular.com’

Movistar ofrece un seguro que da a los usuarios una garantía contra hurto, golpes o caídas, fallas posteriores a la garantía, pantalla rota u otros daños al equipo. Se cubre el 65 por ciento del valor del celular de reemplazo.



Se puede inscribir al beneficio en el momento inmediato de la compra del dispositivo, en un punto autorizado, o en los 30 días siguientes a la adquisición del celular.



"Recuerda denunciar estos casos ante las autoridades, porque tu seguridad es lo más importante para nosotros", se visualiza en el portal oficial.



Además, recomiendan a los usuarios prestar atención a posibles delitos, pues "nunca utilizamos líneas Movistar para notificarte sobre concursos o premios. Para eso creamos códigos cortos con una extensión de máximo 5 dígitos. Te recomendamos no contestar los SMS de emisores que no sean familiares para ti".

