¿Se puede limpiar el celular con agua? Conozca los riesgos y métodos efectivos de aseo

El celular es una de las herramientas tecnológicas más usadas en la cotidianidad. Las personas están acostumbradas a utilizarlo en todo momento, en casa, la oficina, la calle, el transporte público y hasta en el baño.



Esta manipulación implica un contacto frecuente con todo tipo de bacterias e infecciones que se encuentran en el entorno y se pueden alojar en el dispositivo. Por ello es fundamental limpiar la estructura física de manera constante.

En el mercado existen múltiples productos desinfectantes para llevar a cabo una limpieza efectiva que elimine impurezas y posibles gérmenes en la pantalla y la parte posterior del celular. Sin embargo, surge la duda de si estos aparatos pueden ser aseados con agua.



De acuerdo con portal especializado 'Xataxa', el uso de este elemento no es nada recomendable, debido a que puede generar diversos tipos de daños dentro y fuera de la estructura del dispositivo. Empezando porque la mayoría de ellos no están diseñados para recibir constantes encuentros con el líquido.

El uso de este elemento no es nada recomendable, debido a que puede generar diversos tipos de daños dentro y fuera de la estructura del dispositivo. Foto: iStock

Algunas de las repercusiones que puede tener son la aparición paulatina de corrosión por la humedad por el cloro, el ingreso de agua a algunos de los componentes internos del teléfono celular que pueden provocar daños en el sistema eléctrico con el tiempo, provocando el mal funcionamiento del táctil y botones, además de generar la pérdida de la garantía.



Así mismo, se pueden presentar inconvenientes con el audio, donde no sé escuche la voz del interlocutor o simplemente el sonido del móvil no sea claro en los mismos niveles, disminuyendo la calidad del mismo.



En ese sentido, la mejor solución es hacer uso de artículos y productos especializados que no solo ayudan a eliminar las presencia de posibles bacterias, sino también mantienen y resguardan el bienestar físico del móvil.

¿Cómo puede asear su teléfono?

De acuerdo con la ingeniera química Tamara Rodríguez, para asear su dispositivo lo primero que debe utilizar es un paño de microfibra o gamuza que no infrinja rayones en su teléfono celular.



Así mismo, utilizar productos cómo alcohol isopropílico: "Una de las mejores formas para que una pantalla táctil quede impecable es utilizando alcohol, ya sea isopropilico o etílico", señala la experta en entrevista con 'BBC'.



También se puede limpiar con "un poco de agua destilada porque al no poseer sales ni bacterias es un excelente agente limpiador, pero esto no elimina las bacterias. Así que se puede mezclar una pequeña cantidad diluida de alcohol isopropilico o ácido acético (se encuentra en el vinagre) para la eliminación de germenes, debido a su bajo pH".



Finalmente, recuerde no utilizar toallas, pañuelos faciales o cualquier material áspero para limpiar los aparatos y tampoco rociar directamente el dispositivo con las sustancias, ya que corre el riesgo de que el líquido entre al interior del equipo ocasionando daños. Primero moje el paño y luego frótelo en una misma dirección. Esto con el fin de evitar rallones y daños más notorios al momento de limpiar su pantalla.

NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

