Se filtra información sobre nuevos teléfonos de Apple

La filtración del nuevos sistema operativo de Apple, iOS 14, reveló algunos detalles sobre productos y características de la marca para el 2020, entre los que se encuentra dos nuevos smartphones de gama media, el iPhone 9 y el iPhone 9 Plus.

El 31 de marzo es la fecha estimada para la presentación de la línea económica de Apple. Sin embargo, esta no es segura, pues se puso en duda por el tema del virus que está enfrentando el mundo en estos momentos.



Aun así los rumores especulan dos celulares que tendrían compatibilidad con Touch ID y con Express Transit, una tecnología para agilizar pagos de viajes que algunos modelos del iPhone de años pasados no tienen.



Además, serán comparables en tamaño con el iPhone 8 de 4.7 pulgadas y iPhone 8 Plus de 5.5 pulgadas y usarán una pantalla LCD económica.



En cuanto al iPhone 9 el dispositivo podría tener una sola cámara trasera de 12 megapíxeles con el chipset más nuevo de Apple, el procesador A13, que es el mismo que se encuentra en la serie iPhone 11 y 3 GB de RAM. Del iPhone 9 Plus no se conocen detalles.



El analista de Apple Ming-Chi Kuo dijó que el costo estimado del dispositivo es de 399 dólares, más de un millón de pesos colombianos, y se espera que el teléfono venga en tres colores: gris espacial, rojo y plata.



iOS 14 también reveló accesibilidad para que los iPhone con el sistema operativo identifiquen sonidos como alarmas y timbres para personas con problemas de audición, también se especula que HomeKit permitirá cambiar la temperatura de color de las luces a lo largo del día para que coincida con la luz del sol.

REDACCIÓN TECNÓSFERA