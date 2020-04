Se acerca el lanzamiento del nuevo smartphone de Apple

Desde el año pasado no paran los rumores sobre el nuevo smartphone de bajo costo de Apple, y, aunque todavía no se sabe cuál será su nombre exacto, ya se filtraron especificaciones del dispositivo.

Años atrás, la compañía de la manzana mordida presento un dispositivo de bajo costo para los usuarios fieles a la marca o nuevos usuarios que deseaban renovar sus dispositivos, pero no tenían presupuesto para hacerlo.

En ese entonces Apple usó el nombre comercial de iPhone SE para el modelo de 4 pulgadas que usaba el cuerpo del iPhone 5s con la cámara y el procesador del iPhone 6s.

Se espera que en esta ocasión que el nuevo modelo use el mismo chip que el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Plus: el procesador A13 de Apple.

El dispositivo va dirigido especialmente a los clientes del iPhone 6 que ya no reciben nuevas actualizaciones de software importantes. A13 habilita Apple Arcade y las funciones de realidad aumentada que no son posibles en el software que se ejecuta en iPhone 6 y iPhone 6 Plus.

En cuanto a capacidad 9to5Mac, sitio web que se encarga de buscar información relacionada con Apple, confirma tres niveles de almacenamiento: 64 GB, 128, GB Y 256 GB.

Los colores disponibles serán blanco, negro y rojo además del diseño de cinco fundas para los dispositivos: silicona negra, silicona blanca, cuero rojo, cuero negro y cuero azul medianoche.

9to5Mac dice que aún es muy pronto para hablar de precios. Sin embargo, se estima que Apple fije el precio del nuevo modelo desde 399 dólares.

Se espera que el nuevo iPhone SE tenga el mismo diseño que el iPhone 8, aunque la duración de la batería sería mejor, además de la eliminación de 3D Touch, una característica especial en los iPhones más antiguos.

Todavía no se sabe cuándo Apple anunciará el iPhone SE 2020, pero se espera el anuncio en las próximas semanas.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET