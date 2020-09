Samsung presentó su más reciente proyector láser en resolución 4K  

Samsung anunció su nuevo proyector láser 4K de ultra corto alcance, es decir, que únicamente necesita 11 cm de distancia de la pared a una pantalla de 100 pulgadas en lo que la marca señala como "una experiencia cinematográfica de imagen grande en la comodidad de su hogar".



(Le puede interesar: Realme llega a Colombia a competir en el mercado de los 'smartphones')

Este nuevo proyector se llama 'The Premiere' es el nuevo producto del tope de gama de los productos 'lifestyle' con los que Samsung planea mejorar la experiencia de visualización, sin la pantalla. De acuerdo con la marca, empezarán a lanzar The Premiere a nivel mundial inicialmente en EE.UU., Europa, Corea y otras regiones a finales de año.



"El estreno estará disponible en modelos de hasta 130 y 120 pulgadas, LSP9T y LSP7T respectivamente, que admiten una resolución de imagen 4K con láser. The Premiere LSP9T es el primer proyector con certificación HDR10+ del mundo con tecnología láser triple y ofrece detalles de contraste revolucionarios mientras el usuario mira desde escenas claras a oscuras con un brillo máximo de hasta 2.800 lúmenes ANSI", afirman.



(Además: Asus presentó sus nuevos portátiles con la nueva generación de Intel)



Este proyector inteligente viene equipado con la plataforma Smart TV de Samsung y señalan que la experiencia está llena de aplicaciones de transmisión de video de los principales socios de contenido y funciones de conectividad móvil como 'Tap View' y 'Mirroring'.



Este modelo viene en un diseño compacto todo en uno que ahorra espacio y se integra en una variedad de configuraciones y arreglos de salas de estar. "Como se trata de un proyector de alcance ultracorto, The Premiere se puede colocar justo delante de la pared. Está diseñado para una configuración fácil de instalar y acabados de tela deportiva alrededor de sus bordes para armonizar diferentes ambientes", agregan.



(También: ¡La 11ª generación de procesadores de Intel ya está aquí!)



En cuanto a sonido, 'The Premiere' tiene woofers incorporados y sonido envolvente 'Acoustic Beam', que, según Samsung, proporciona una de las mejores experiencias cinematográficas de proyectores en el mercado actual y reduce la necesidad de equipos de sonido adicionales más grandes en espacios más reducidos.



“Durante los últimos meses, hemos visto cómo los consumidores pasan más tiempo en casa y cómo el papel de la vida cotidiana sigue cambiando. La televisión se ha convertido en el centro de entretenimiento, un socio de acondicionamiento físico, un compañero de trabajo y una fuente de noticias", dijo Jongsuk Chu, vicepresidente ejecutivo de Visual Display Business de Samsung Electronics.



Y agregó que "The Premiere reinventa la experiencia del cine en casa con un diseño compacto y completamente nuevo, calidad de imagen 4K y gran sonido para espacios reducidos que se pueden utilizar para cualquier actividad en el hogar y arreglos de la sala de estar”,

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET