Samsung presenta nueva línea de televisores y productos de audio

Samsung, líder en ventas de televisores a nivel mundial, lanza este miércoles un nuevo portafolio de televisores y productos de audio 2021.

La nueva línea de televisores cuenta con importantes avances tecnológicos que buscan satisfacer las necesidades de cualquier persona y adaptarse a cualquier estilo de vida.



Los anuncios se hicieron a través de un evento virtual en vivo que contó con la presencia de Alejandra Azcárate que, a través de situaciones cotidianas, explicó los detalles de cada producto.

The Frame

Facebook Twitter Linkedin

The Frame, nuevo producto del portafolio de televisores de Samsung. Foto: Samsung

¿Cuadro o televisor? Samsung presentó una nueva versión de su dispositivo que permite personalizarse de tal manera que se transforma en una obra de arte para ubicar en cualquier espacio de la casa. Se puede colgar en la pared o poner sobre la mesa.



The Frame redujo su grosor a 24,9 milímetros. De igual manera, continúa con las alianzas en su Tienda de Arte para ofrecer más de 1.400 obras de arte para exhibir cuando la pantalla esté apagada.



Adicionalmente, The Frame 2021 amplió su almacenamiento de 500 megabytes a 6 gigabytes, así podrás guardar hasta 1.200 fotos en calidad UHD y, gracias a la tecnología QLED 4K, el televisor puede proyectar el 100% de colores que dan una imagen lo más cercana a la realidad.

The Terrace

Facebook Twitter Linkedin

The Terrace, nuevo producto del portafolio de televisores de Samsung. Foto: Samsung

Otro de los productos más llamativos que presentaron es The Terrace, el primer televisor Samsung para exteriores. Cuenta con una tecnología de imagen ultra brillante para una mayor visibilidad con menos reflejos y tiene una certificación IP55 que lo protege del agua y el polvo.

Más productos

En búsqueda de innovación y tecnología sostenible, Samsung agregó el Eco One Remote, nuevo control remoto para los televisores QLED y Neo QLED fabricado con plástico renovables y celdas solares que reemplazan las baterías AAA.



Con nuevo procesador y mayor tecnología de audio y video llega el Neo QLED 8K, que controla la luz de forma más precisa. Cuenta con Inteligencia Artificial para mejorar la resolución de la imagen y con tecnología de amplificador de voz identifica los ruidos potencialmente molestos a su alrededor para ajustar el volumen de salida y que no se pierda ningún detalle.



The Sero, un televisor que se ajusta vertical u horizontalmente dependiendo del contenido que usted quiera consumir, The Premiere, un TV con tecnología láser que se expande hasta las 130 pulgadas y el Crystal UHD, un televisor inspirado en las necesidades de los gamers, son los otros productos que Samsung anunció en el evento.



Las más recientes innovaciones de Audio y Video 2021 estará disponible en http://www.samsungstore.co/ y en los diferentes retails del país. Visita Samsung.com.co y Samsung Newsroom Colombia para obtener más información.



TECNÓSFERA

En Twitter: @TecnosferaET