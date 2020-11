Samsung Galaxy Tab S7: Una gran tableta con mucho potencial

El mundo de las tablets es amplio, pero también cerrado. A diferencia de lo que pasa con los smartphones, que se convirtieron en necesarios para las tareas del día a día, con estos dispositivos más grandes, podemos sentir que estamos en un punto intermedio con un computador portátil, pero sin algunas funciones y programas que si podemos encontrar con PC. Sin embargo, en estas nuevas generaciones contamos con más funciones, potencia y calidad que hacen que adquirir uno de estos dispositivos sea una buena opción. En EL TIEMPO probamos la nueva Samsung Galaxy Tab S7 y les contamos cómo nos fue con este dispositivo.



Al verla por primera vez nos damos cuenta que es un producto premium, su pantalla, que es un poco más grande que la de la Tab S6, es de 11 pulgadas y aunque no es la versión más grande de la familia ya que su hermana mayor, la Galaxy Tab S7+ tiene una pantalla de 12,9 pulgadas, se ve muy bien y resalta su disposición vertical, ya característica de las Galaxy Tab.

Nosotros probamos la versión LTE de 256 Gb, es decir que podemos ponerle una tarjeta sim para tener acceso a internet a través de datos móviles. Al tenerla en las manos lo que sentimos es que en peso está muy bien, 500 gramos, lo que nos permite moverla sin problemas y usarla ya sea en la cama y ver unas series o llevarla al escritorio y trabajar desde ella.

En la parte superior nos encontramos con la ranura para la tarjeta SIM, el lector de huellas y boton de inicio y los botones para subir y bajar el volumen. El sensor funciona bien, peor hay momento en los que es un poco incómodo cuando tenemos en vertical el dispositivo y debemos buscarlo para poner nuestro dedo, sin embargo, es bastante rápido en todo momento.



Foto: Tecnósfera

En la parte inferior tenemos el conector magnético para el teclado, del que hablaremos más adelante, así como dos agujeros en los que encaja el teclado. Al lado izquierdo tenemos el puerto de carga tipo C y dos parlantes. En el lado derecho nos encontramos con dos parlantes y un micrófono. En la parte posterior tenemos el módulo de cámara doble y un espacio magnético para el SPen.

Nosotros probamos la tableta en color Mystique Bronze, ya característico en los últimos lanzamientos de la marca y que la hace ver muy bien, sobre todo cuando le da el reflejo del sol y notamos cambios en el color. No hay duda que al tenerla en las manos se siente muy compacta y los bordes planos le dan buen agarre. Su disposición de pantalla más alargada, la hace ideal para disfrutar de contenidos multimedia.

Esta es la Galaxy Tab S7 de 11 pulgadas. Foto: Tecnósfera

La pantalla viene con un panel IPS que nos da buenos colores y brillo, pero que carece de los colores más vivos y los negros más profundos que si tienen las pantallas Super AMOLED como la que incorpora la versión S7+, pero que no por esa razón sea mala, ni mucho menos. El brillo es muy alto y en espacios exteriores se ve bien sin problemas de reflejo. Así mismo, los ángulos de visión son muy buenos, no importa desde donde lo veamos. La resolución es de 2.560 x 1.600 pixeles y en términos generales es una gran pantalla.



Esta es la Galaxy Tab S7, la más reciente tableta lanzada por Samsung. Foto: Tecnósfera

Rendimiento y batería

Esta Galaxy Tab S7 trae un procesador Snapdragon 865+, el mejor procesador que hay en el mercado actualmente, con 6 GB de memoria RAM no tuvimos problemas para trabajar en multitarea, correr cualquier juego de la tienda de aplicaciones y utilizar aplicaciones de productividad.

La función Dex nos dio la oportunidad de utilziar esta S7 como si fuera un portátil de la mano del teclado, todo funciona muy fluido y para la mayoría de usuarios no hay problemas en el rendimiento, sin embargo, en algunos momentos con muchos programas abiertos y llevando al límite la memoria RAM, si notamos algunos tirones, que aunque no fueron graves, no los pasamos por alto.

Foto: Tecnósfera

Con esta Galaxy Tab S7 podemos sincronizar con los otros productos Samsung para contestar llamadas y responder mensajes desde la tablet. La batería es de 8.000 mAh y cuenta con capacidad de carga rápida de 45 W, sin embargo, tenemos un cargador de 15 W en la caja.

En términos de duración nos dio 9 horas de uso normal, jugando, viendo videos y con la pantalla en brillo medio; con el brillo al máximo y uso continuo en contenido multimedia obtuvimos 6 horas de autonomía. Su pantalla cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz que hace que todo se mueva muy fluido, pero también que se consuma más batería.



El teclado nos gustó, pero en momentos se siente poco rígido y fuera del escritorio, por ejemplo si queremos tenerla en las piernas se nos hizo incómodo y poco práctico. Su touchpad funciona muy bien y la sensación al teclear es satisfactoria.

Foto: Tecnósfera

De la cámara no tenemos mucho que decir, funciona bien en condiciones óptimas de luz, pero cuando esta falta su rendimiento no es el mejor, no obstante, este no es un aspecto en el que se detengan mucho en este tipo de dispositivos, para capturar imágenes de trabajo, documentos o escanear archivos está más que bien. La cámara delantera, por su parte, nos gustó más, aún sin luz funciona bien y para videollamadas es una excelente opción.

El S Pen, como siempre, funciona de maravilla, nos da muchas opciones diferentes y es compacto comparado con otros lápices de la competencia. Incorpora gestos para controlar diferentes funciones y acciones específicas de la tableta. Además, para tomar notas, dibujar o diseñar, este lápiz es bastante preciso y ergonómico a la mano. En temas de sonido, no hay duda que aquí no desatina Samsung, con su trabajo en conjunto con AKG nos ofrece uno de los mejores sonidos en dispositivos de este tipo.

Esta es la Galaxy Tab S7 de Samsung con su S pen. Foto:

Esta tableta está en 3.499.000 en diferentes tiendas virtuales. Esta es una excelente opción para combinar entretenimiento y productividad en una sola. Para aquellos que la quieran adquirir, trae también el black cover con el teclado y el S Pen incluido.

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET