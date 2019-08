Samsung lanzó el Galaxy Note10, enfocado en la productividad

Los usuarios de la línea Note –los llaman noters- son los más fieles, y Samsung lo sabe. También, con un similar grado de apasionamiento, los más exigentes.

Eso explica por qué, a la hora de lanzar en Nueva York las nuevas versiones de su phablet, la firma surcoreana invirtió considerables esfuerzos en presentar este como el teléfono móvil más potente del mercado.



Y, al menos de momento, no cabe duda de que lo sea. Si se miran sus especificaciones en cualquiera de las dos versiones que Samsung pondrá en el mercado, el Note 10 integra números impresionantes en materia de almacenamiento, memoria y batería, entre otras características.

Específicamente, hablamos de RAM a partir de los 8 GB y almacenamiento a partir de los 256 GB, llegando incluso a 1 TB. En batería, la promesa es que con solo 30 minutos de carga, el Galaxy Note10+ dure todo el día.

Lo de las dos versiones es una novedad, pues es la primera vez que el Galaxy Note ofrece elegir entre dos tamaños, que en este caso son 6,3 pulgadas para el Note10 y 6,8 pulgadas para el Note10+ (se lee ‘Note 10 Plus’), la más grande que se haya incluido en la serie. Notablemente, el aparato se siente más ligero y, sí, más pequeño que el Note 9, aunque ofrezca más espacio de pantalla.



Esto se explica porque Samsung redujo casi a cero los biseles. Lo único que corta su Cinematic Infinity Display –un Amoled con certificación HDR 10+ y reducción de luz azul– es una pequeña hendidura circular que permite que se asome la cámara frontal.

Hablando de cámaras, el Note10 ofrece a los creadores de contenido –y, aceptémoslo, a todo usuario interesado en su presencia en redes– herramientas que hacen posible escribir, capturar, editar y publicar sus fotos y videos con notable sencillez y muy buenos resultados. En palabras de la firma, “la combinación de tecnología y software de imágenes avanzadas del Galaxy Note10 eleva la videografía y la fotografía móviles al siguiente nivel”.



Es más que un eslogan. En nuestra primera toma de contacto con el dispositivo pudimos probar la función de grabación de pantalla que simplifica una de las pesadillas del video en móviles. Ya se trate de un gamer, un vloggers o un periodista que produzca tutoriales, basta accionar un ícono para comenzar a grabar un video que combina lo que está en pantalla con una imagen desde la cámara frontal. Este sistema de picture-in-picture permite narrar o hacer vocie over al momento de grabar, reduciendo en el proceso las necesidades de edición.



Desde el punto de vista del hardware, las cámaras son lo que se esperaba: una triple batería de lentes en la cámara principal del Note 10 y una cuádruple en el 10 Plus, que incluye un sistema ToF (time of flight), una tecnología que mide el tiempo que le toma a un láser o luz infrarroja viajar una determinada distancia y abre en este terminal interesantes posibilidades en materia de realidad aumentada.



Otra novedad en producción de video es el Live Focus, que agrega ajustes de profundidad de campo para que pueda desenfocar el fondo y destacar a su sujeto. Con la función Zoom-In Mic, el teléfono amplifica el audio que está en el cuadro y aleja el ruido de fondo para ayudarlo a enfocarse en los sonidos que desea. Y, para eliminar los saltos y sacudidas que generalmente hacen que una toma de acción sea borrosa, el nuevo y mejorado Super Steady estabiliza la grabación y ahora está disponible en modo Hyperlapse para los videos con cámara rápida. Una vez esté todo grabado, la edición se simplifica mediante Video Editor, que se beneficia del uso del S Pen.

El Samsung Galaxy Note10 viene equipado con el S Pen, un lápiz inteligente que se conecta con el celular usando bluetooth. Foto: Samsung

Y es que este lápiz inteligente vive en el corazón de la cultura ‘noter’. En el Note10, su estructura compuesta da paso a un diseño de una sola pieza. Con conectividad bluetooth mejorada, controla la cámara, además de permitirlo ahora también para ciertos aspectos del dispositivo mediante gestos. Al abrir el SDK, Samsung está invitando a los desarrolladores a crear controles personalizados para esta función.



Una de las novedades más interesantes del S Pen es que los usuarios pueden tomar notas a mano alzada y convertirlas en texto digital en Samsung Notes para así exportarlas a diversos formatos, incluido Microsoft Word. Las primeras pruebas que hicimos sugieren que el proceso no es perfecto, pero no por ello deja de ser conveniente para quienes prefieren tomar notas a mano que digitar.



El Galaxy Note10 y el Galaxy Note10+ estarán disponibles en Colombia en tres colores (aura glow, aura white y aura black) a partir del 23 de agosto. Aunque por ahora no se cuente con el precio oficial, por estos días de dólares inalcanzables debería rondar alrededor de los cuatro millones de pesos, y contando.



WILSON VEGA

EDITOR DE TECNOLOGÍA

EL TIEMPO

@WilsonVega​