Samsung presentó en Colombia la familia Galaxy Note 10

A solo semanas de su presentación global en Nueva York, Samsung anunció la llegada de la línea Galaxy Note 10 a Colombia. En esta ocasión la firma surcoreana contará por primera vez dos versiones: el Galaxy Note 10+, con una pantalla de 6,8 pulgadas , y el Galaxy Note 10, de 6,3 pulgadas que estarán disponibles en pre-venta a partir de este 29 de agosto.



Los dispositivos llegan con la promesa de ser uno de los equipos móviles más poderosos del mercado, y las características en cuanto a almacenamiento, memoria, batería y entre otras, lo afirman.

Tal como lo reportamos en el lanzamiento en Nueva York, Galaxy Note ofrece con esta línea la opción de elegir entre los dos tamaños mencionados. Al comparar el 10+ (el más grande) con el Note 9 se siente notablemente más ligero y más pequeño, aunque ofrezca más espacio de pantalla.

En cuanto a la RAM, usted podrá elegir desde 8GB y un almacenamiento a partir de los 256 GB con la posibilidad de expandirlo hasta 1 TB. La batería del celular que es de 3400 mAh para el Galaxy Note10 y de 4170 mAh para el Galaxy Note10+ podría durarle todo el día con tan solo 30 minutos de carga, según promete Samsung.



Una grande apuesta de este dispositivo son las cámaras. El Note 10 cuenta con una triple batería de lentes en la cámara principal y una cuádruple en el 10 Plus, que incluye un sistema ToF ('time of flight'), una tecnología que mide el tiempo que le toma a un láser o luz infrarroja viajar una determinada distancia y abre en este terminal interesantes posibilidades en materia de realidad aumentada.



Este sistema de cámaras ofrece a todo usuario herramientas inigualables para lograr una presencia en redes. (Lea también: Análisis de las cámaras del Samsung Galaxy Note10)

La familia Note10 combina un diseño exclusivo con herramientas destacables de rendimiento y productividad, diseñadas especialmente para esa generación que fluye sin problemas entre el trabajo y la vida personal.

“Hay una nueva generación de colombianos que no se detienen, que trabajan y disfrutan la vida desde cualquier lugar, para ellos es el Galaxy Note 10, un dispositivo que combina la potencia de un computador de escritorio, la portabilidad de un Smartphone y la versatilidad del S Pen”, comenta Lina Aristizábal, gerente Sénior de Marketing y Productos de móviles de Samsung Colombia.



Una de las novedades más interesantes del S Pen es que los usuarios pueden tomar notas a mano alzada y convertirlas en texto digital en Samsung Notes para así exportarlas a diversos formatos, incluido Microsoft Word. Las primeras pruebas que hicimos sugieren que el proceso no es perfecto, pero no por ello deja de ser conveniente para quienes prefieren tomar notas a mano que digitar.

Otras características

Procesador:

-Note 10: Octa-core de 7 nm y 64 bits (Máx. 2,7 GHz + 2,4 GHz + 1,9 GHz)

-Note 10+: Octa-core de 7 nm y 64 bits (Máx. 2,8 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz)



Pantalla:

-Note 10: FHD+ de 6,3 pulg. Pantalla Dynamic AMOLED Infinity-O, 2280 x 1080 (401 ppp)

Certificación HDR10+

-Note 10+: Quad HD+ de 6,8 pulg. Pantalla Dynamic AMOLED Infinity-O 3040 × 1440 (498 ppp) Certificación HDR10+

Precio y disponibilidad

Los Galaxy Note 10+ y Note 10 están disponibles en preventa a partir de hoy en Tiendas de Experiencia Samsung, Operadores móviles y almacenes de cadena de todo el país, con un precio de referencia de $4.399.900 y $3.799.900, respectivamente.



Estará disponible en los colores: Aura Brillante, Aura Negro y Aura Blanco. Por su parte, el Galaxy Note 10 contará con una versión de 256GB de RAM en colores: Aura Negro, Aura Brillante y Aura Rosado.



REDACCIÓN TECNÓSFERA

@TecnosferaET