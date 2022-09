A partir de este 27 de septiembre salieron al mercado los nuevos procesadores de AMD, la serie 7000, compuesta por cuatro modelos: Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X y Ryzen 9 7950X. Los precios de los mismos van desde 299 dólares hasta 699 dólares.



Esta nueva línea incluye por primera vez la arquitectura Zen 4, la cual se caracteriza por velocidades de hasta 5.7 GHz, gráficos integrados de RDNA 2, un incremento de hasta el 13 por ciento de IPC, un proceso de 5nm en el complejo de núcleos, 6nm en el chip de I/O y 32 MB de caché L3.

Adicional a esto, AMD deja atrás el ‘socket’ AM4 y le da paso al AM5, con formato LGA. Es decir, los procesadores eliminan los pines físicos, que pasan a estar en el zócalo de la placa base con un total de 1718, haciendo que resulte más fácil su instalación.



Esto significa para el usuario que sí o sí deba cambiar su tarjeta madre para dar el salto generacional desde un Ryzen 5000 a uno 7000. En ese sentido, la compañía presentó cuatro ‘chipsets’: X670E, X670, B650E y B650.



Mientras que las ‘B’ son más accesible, renunciando a ciertas características, las ‘X’ maximizan las posibilidades de ‘overclocking’ y ofrecen lo mejor en términos de conectividad. Por otro lado, hay que decir que las tarjetas terminadas en ‘E’ ofrecen PCIe 5.0 en almacenamiento y gráficos.



Pero la tarjeta madre no es lo único que ha de cambiar el usuario que quiere hacer el salto generacional. También debe invertir en módulos de memoria RAM DDR5. Sin embargo, no todo son ‘malas noticias’, los sistemas de refrigeración usados en AM4 siguen siendo compatibles con AM5.



En EL TIEMPO hemos tenido acceso a los componentes que nos permiten conocer lo que ofrecen los nuevos procesadores de la serie 7000. La configuración utilizada ha sido una tarjeta madre Asrock X670E Taichi, 32 GB de RAM DDR5 (dos módulos de 16GB) de G.Skill, un Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD de 2TB, una refrigeración líquida Corsair iCUE H100i RGB Pro XT, una fuente Cougar BCM850W y una tarjeta gráfica RTX 3050 de Palit, el nuevo ‘partner’ de NVIDIA.

El chipsets X670E: lo mejor de lo mejor

La placa Asrock X670E Taichi se siente ‘premium’ desde la caja: negra con toques dorados y una manija para transportarla. Internamente está dividida en dos compartimentos, uno para la placa y el otro para los componentes, cables y aditamentos.

Para la salida de gráficos, esta placa cuenta con un HDMI y dos USB4 tipo C. Foto: AsRock

Esta presentación trae una antena de WiFi y un pequeño ventilador que se puede instalar sobre un SSD M.2 para refrigerarlo.



La placa tiene, a grandes rasgos, dos puertos USB 4 tipo C, cinco USB 3.2 Gen2 tipo A, siete USB 3.2 Gen1, WiFi 6e, puertos lightning gaming, un puerto USB 3.2 frontal, dos ranuras PCIe Gen5 x16, 8 Sata3, tres ‘sockets hyper’ M.2 (PCIe Gen 4x4) y uno PCIe Gen 5x4, y un puerto HDMI 2.1 para utilizar los gráficos integrados RDNA 2 de los Ryzen 7000. Su factor de forma es EATX: 30.5 cm x 26.7 cm.

Un SSD con altas velocidades de lectura y escritura

El Kingston Fury Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 es un pequeño y delgado SSD, preparado las PlayStation 5. Cuenta con controlador NVMe Gen 4x4 y la NAND TLC 3D, que le permiten alcanzar velocidades de lectura de hasta 7.300 MB/s y 7.000 MB/s de escritura.

Este SSD viene en presentaciones de 500 GB y 1, 2 y 4 TB. Foto: Kingston

Además, cuenta con un disipador térmico de aluminio y grafeno, que impide que se recaliente durante un uso intensivo.



Si bien este SSD no saca provecho al soporte PCIe 5.0 de la placa, sus tiempos de respuestas son muy pequeños, es decir, los programas, juegos y demás abren rápidamente, casi que al instante.

Una tarjeta gráfica de entrada con toda la potencia y beneficios de la IA

Esta tarjeta gráfica tiene el diseño del soporte panal aumenta el flujo de aire. Foto: Plait

Las tarjetas gráficas son uno de los componentes claves a la hora de montar un computador para quienes buscan videojuegos, producción multimedia y trabajo con datos. Y aunque hay decenas de posibilidades de diferentes generaciones en el mercado, la familia RTX de Nvidia ofrece beneficios a partir de inteligencia artificial que pueden ahorrar varios pesos, aunque la inversión no sea la más económica que está disponible.



La compañía recientemente anunció la serie 40, aunque la serie 30 sigue muy vigente y ahora es más accesible gracias a la llegada de sus predecesoras y un mayor número de unidades disponibles.



En este montaje hemos utilizado la base de la serie, la 3050, de Palit, el nuevo ‘partner’ de NVIDIA. Esta versión cuenta con dos ventiladores de 90 mm, que garantizan un buen manejo de temperatura y estabilidad, pese a llevar la tarjeta gráfica al límite de su capacidad.



La sometimos a largas jornadas de juego en títulos como ‘Marvel’s Spider-Man’, ‘Call of Duty: Warzone’, ‘Call of Duty: Modern Warfare 2 (Beta)’ y ‘Boneworks’ en un televisor Samsung 4K de 60 Hz. Su uso se mantuvo entre el 97 y 98 por ciento, con una calidad gráfica entre alta y muy alta.



Si bien en términos generales esta tarjeta gráfica podría sufrir dificultades para combinar la resolución de salida con la configuración de calidad, la inteligencia artificial lo hace posible. Activando el DLSS, cada juego mencionado, salvo ‘Spider-Man’, han conseguido los 60 FPS estables. Incluso se pudo aplicar el trazado de rayos.



Vale decir que, pese a la descomunal carga gráfica, la refrigeración de esta tarjeta gráfica se mantiene silenciosa y casi imperceptible.



Sobre sus especificaciones técnicas tenemos 8 GB de memoria, DRAM GDDR6, reloj de gráficos de 1552 MHz, reloj de ‘boost’ de 1822 MHz y HDMI 2.1.

Lo nuevo de AMD

Con esta configuración probamos dos procesadores: los Ryzen 5 76000X y Ryzen 9 7950X. El primero tiene 6 núcleos y 12 hilos, velocidades de 4.7 a 5.3 GHz, 38MB de caché y 105W de TDP. Por su parte el procesador más potente de la familia 16 núcleos y 32 hilos, 80MB de caché, velocidades 4.5 a 5.7 GHZ y 170W de TDP.



A pesar de cargas en renderizado y videojuegos, la temperatura de los procesadores no superó los 50 grados centígrados. Cabe decir que AMD contempla como una temperatura normal hasta los 95 grados centígrados.



Haciendo uso de Cinebench R23 en pruebas de un solo núcleo, sin ‘overclock’, el Ryzen 5 alcanzó 1.952 puntos y el Ryzen 9, 2.007 puntos. En cuanto a pruebas multinúcleo, el 7600X obtuvo 14.805 puntos; el 7950X, 36.880 puntos.



En cuanto a ‘overclock’, el procesador tope de la serie 7000, el Ryzen 9 7950X, ha roto récord de la mano de expertos de AMD.



Alcanzó con todos los núcleos los 48.235 puntos en CBR23, usando un potenciómetro REAKTOR 2.1 LN2, una ASUS ROG Crosshair X670E Hero y 32 GB de memoria G.SKILL DDR5. Alcanzó velocidades de 6,45 GHz. Este resultado fue 7.814 puntos (+16,2%) más al récord anterior con refrigeración LN2.



Por otro lado, alcanzó 18.605 en CBR20 con todos los núcleos (6,5 GHz) usando un potenciómetro, Kingpin T-Rex LN2, placa base ASROCK X670E Taichi y memoria G.SKILL DDR5 de 32 GB. Este resultado fue 2.914 puntos (+15,8%) superior al récord anterior de LN2.