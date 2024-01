ROG Phone 8 Pro: una 'bestia' de celular 'gamer' con características impresionantes

Debido a la tendencia de los más jóvenes a utilizar dispositivos que sean de uso exclusivo para los videojuegos, salieron los celulares especializados para estas funciones, ya que requieren un mayor consumo de recursos, de acuerdo con ‘El androide libre’.



Las características que más se utilizan para los videojuegos son la memoria RAM, la disipación térmica, la batería, la carga rápida, la definición de la pantalla, un sonido de calidad y un ‘software’ que bloquee las notificaciones mientras se está jugando.

Ahora salió una nueva versión de los ROG Phone 8 y 8 Pro que hacen parte de la empresa de dispositivos móviles ASUS. Con la sorpresa de que el diseño de estos teléfonos móviles ahora será más parecido al de un celular convencional sin dejar a un lado su toque ‘gaming’.



¿Qué características tienen los nuevos dispositivos?



La diferencia entre el ROG Phone 8 y el 8 Pro, es que este último cuenta con 24 GB y 1 TB más que el otro. Adicional a esto, las luces led de la parte trasera son programables, contrario a la versión más sencilla, las demás características son las mismas.



En cuanto a la resolución de sus cámaras, la delantera tiene 32 MP y la trasera 50 MP, con una ultra gran angular de 13 MP y la última de teleobjetivo 3X por 32 MP. Su batería es de 5.500 mAh, con una carga rápida de 65 W y entrada de USB tipo C.



Tienen un peso de 225 g, una pantalla de 6.78 pulgadas con AMOLED, resolución Full HD+, desde 120 Hz hasta 165 Hz y un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.



Su sistema operativo es de Android 14 con algunas personalizaciones de ROG, gatillos hápticos IP68 y su precio está entre los 1.099,99 y los 1.199,99 dólares, según ‘Xataca’.

Sus luces LED traseras se iluminan cuando se está utilizando para los juegos y cuando recibe notificaciones, el ROG Phone 8 Pro tiene la función de descargar archivos GIF para personalizar la mini pantalla.



Una característica que resalta de este celular es que tiene dos puertos de carga USB C, el primero de ellos está en la parte inferior derecha y el otro se encuentra en la parte central izquierda, esto para que al momento de jugar el cable no cause alguna molestia.

ROG Phone 8 Pro - Official unboxing video

