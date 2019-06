Vea cómo un popular robot de cocina en Europa puede usarse para espiar

El lanzamiento de la nueva versión del robot de cocina Monsieur Cuisine Connect causó furor en Francia el pasado 3 de junio de 2019. Decenas de ciudadanos atiborraron las tiendas de la marca ‘Lidl’ y la mayoría corrían con desespero de un lado a otro para no quedarse sin su modelo.

¿La razón? El dispositivo cuesta 359 euros y ofrece características similares a la versión de Thermomix, el robot de cocina más vendido del mundo fabricado por la compañía alemana Voerwek que cuesta más de 1.000 euros. Monsieur Cuisine Connect cuenta con una pantalla táctil de 7 pulgadas e incluye funciones como Cooking Pilot, que le permite seleccionar recetas para luego guiarlo paso a paso. Con este aparato, que se conecta a internet, también es posible amasar, cocer al vapor y remover o triturar los ingredientes.

Sin embargo, el robot, que es diseñado en Alemania y producido en China, cuenta con varios problemas de ciberseguirdad. Dos expertos franceses descubrieron que el dispositivo cuenta con un micrófono oculto y que además ejecuta Android 6.0, una versión del sistema operativo de Google que no se actualiza desde 2017 lo que lo hace vulnerable a posibles ataques.



El hallazgo, revelado por el medio francés Numerama, tuvo lugar luego de que un amigo los retara a instalar el juego Doom en el robot. Este popular título se ha convertido casi en un meme en la comunidad de fans, quienes, como broma, intentan instalarlo en muchos dispositivos que no fueron diseñados para ello.



De acuerdo con el informe, en ese proceso descubrieron un tutorial de un alemán que había conseguido "desbloquear" la interfaz Android de su Mr. Cuisine Connect, y utilizarla como si fuera una tableta real.



Pero lo más sorprendente fue que se dieron cuenta de la existencia de un micrófono oculto a pesar de que la compañía no informa en ningún medio la existencia de este. Los jóvenes realizaron un video en el que muestran cómo chaten a través de la aplicación de mensajería Discord, a través de los altavoces y el micrófono integrado.

Luego de la publicación, Michel Biero, Director Ejecutivo de Compras y Marketing de Lidl, explicó que "hay un micrófono y un altavoz porque cuando los desarrolladores lanzaron el Monsieur Cuisine, estaba previsto que el dispositivo fuera controlable por voz y posiblemente por Alexa (...) Dejamos el micrófono pero está totalmente inactivo y no nos es posible activarlo de forma remota”. Sin embargo, los expertos franceses que hicieron el descubrimiento advierten que en el futuro es posible que se lance una actualización automática en la que este se habilite.



En cuanto al hecho de que el dispositivo funciona con Android 6, Biero dijo que cree que los desarrolladores habrían hecho esta elección porque: "No había necesidad de una tableta más sofisticada para operar el dispositivo". Sin embargo, no mencionó los posibles problemas de seguridad que esto ocasionaría.



TECNÓSFERA.