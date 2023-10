Revelan por qué es peligroso dejar el celular cargando toda la noche

Los celulares han tomado un lugar central en nuestras vidas, acompañándonos en cada momento. Pero con su incorporación a la rutina diaria, también se han generado hábitos que podrían no ser los más adecuados.

Uno de estos comportamientos es el de mantener el cargador del dispositivo móvil siempre conectado, ya sea por miedo a perderlo, por comodidad o simple descuido. Sin embargo, hacerlo podría tener repercusiones negativas en el 'smartphone'.

Según 'Techwalla', aunque un cargador de teléfono no usa la misma energía que un electrodoméstico común, consume alrededor de 0.2 Watts por hora de manera pasiva. Esta constante actividad acorta la vida útil del cargador, deteriora el cable y desgasta las conexiones.



En situaciones extremas, y especialmente si el cargador o sus componentes están dañados, existe un riesgo de cortocircuito y potencialmente de incendio, como lo señala Meyers Companies Inc.

Cargar el celular entre 30 y 80 por ciento le ayudará a no gastar más ciclos en la batería.

Es vital no dejar el dispositivo móvil cargando sobre superficies como ropa o debajo de almohadas, ya que aumenta el riesgo de sobrecalentamiento e incendio. Además, las cargas constantes y prolongadas pueden disminuir la capacidad total de la batería.

Para evitar los riesgos de dejar el cargador permanentemente conectado, El Universal sugiere:

