Usé el reloj inteligente de Huawei: No sabía que quería medir mi sueño

Probar un smartwatch para una persona que nunca ha sido fanática de los relojes podría sentirse como una tarea titánica, pero rápidamente es fácil acostumbrarse a hablar por el reloj o curiosear qué tanto aumentó su ritmo cardiaco en un momento específico del día.



Nunca me ha atraído la idea de saber el tiempo en el momento exacto, con lo que ver la hora en mi muñeca no era indispensable. Sin embargo, este tipo de wearables entregan una información que nunca creí necesitar y que después de recibirla no quiero dejar de tener.

Los relojes inteligentes no son nuevos. El AppleWatch salió en 2015 y se rodea de un ciclo virtuoso entre su iPad, su iPhone y su Mac. Los relojes de Apple podrían hasta llamar a emergencias si detectan que usted está a punto de sufrir un paro cardíaco, por ejemplo. Además, la firma de la manzana cuenta con un nutrido ecosistema de desarrolladores que han generado programas y aplicaciones continuamente para su sistema operativo WatchOS.



También existe el Samsung Galaxy Watch, que está en su cuarta generación y que desde hace algún tiempo desea conquistar a esos usuarios de Android, para quienes un sistema compatible con dispositivos iOS no dice mucho.



En el mercado también están las opciones inteligentes de fabricantes de relojes, como Casio o Fossil, que miden el pulso, tienen geolocalizador o resisten altas temperaturas o presión bajo el agua.

En ese ambiente, la segunda generación del reloj inteligente de Huawei, el Huawei Watch GT 2, puede sentirse menos sofisticada. Pero lo que para algunos expertos podría ser una debilidad, para usuarios menos experimentados en wearables podría resultar un alivio. La experiencia es muy intuitiva.



La pantalla táctil, de superficie de cristal, que resiste que usted se bañe, duerma y hasta lave los platos con el reloj puesto, le permite deslizarse por las opciones para que en cuestión de un par de toques vea su tablero de actividades. Se trata de una pantalla fullcolor AMOLED, que soporta los comandos de toque y que es de 1.39 pulgadas en el modelo de 46mm y de 1.2 para el modelo de 42mm.

El Huawei Watch GT 2 tiene 15 modos de entrenamiento para medir la quema de calorías y el desempeño cardiaco en actividades como nadar, escalar o caminar en interiores. Foto: Tecnosfera

Dos botones laterales se encargan de ayudarle a diferenciar el listado de 15 rutinas de ejercicios (como escalar, montar elíptica, hacer remo o usar bicicleta), de la otra lista de opciones que incluye linterna, ejercicios de respiración, monitoreo del ritmo cardiaco, brújula, alarmas y notificaciones de aplicaciones, que puede activar según su gusto. El reloj emite notificaciones para avisarle si lleva mucho tiempo sentado y es hora de hacer una pausa activa.



También promete una batería de aproximadamente dos semanas en uso moderado, que se recarga en menos de dos horas. Puede mantener llamadas vía bluetooth hasta a 150 metros de distancia de su smartphone, saber cómo está el clima en su ubicación y conocer su nivel de estrés, que se activa en la configuración de la aplicación de Salud, desarrollada por Huawei.

El dispositivo, que viene en presentación de 42 mm o 46 mm (incluye micrófono y altavoz), sale a venta en Colombia para finales de año. Cuando se anunció, a mediados de septiembre, se lanzó con un precio a partir de los 229 euros.



Podría extrañarse, en varios modelos de relojes inteligentes, la posibilidad de personalizar las carátulas del reloj, modificando colores y letras, por ejemplo. Algo que no convence del todo es la idea de descargar una playlist en el reloj para escucharla de modo local, con una capacidad de hasta 500 canciones. La sensación es la de regresar a los comienzos del 2000 para buscar canciones o comprar discos en una esquina y copiar los MP3. Algo lejano a la costumbre de oír música vía streaming en aplicaciones como Spotify, Deezer o la misma Apple Music.



La función que tal vez captó más mi atención y no sabía que podría necesitar fue la de monitorear el sueño. A pesar de que existe una preocupación sobre la privacidad frente a este tipo de información y, aunque tampoco es una funcionalidad nueva, -incluso existen almohadas que detectan los patrones de sueño- resultó interesante recibir las estimaciones sobre mis horas de descanso.



La estimación de cuánto representó el sueño profundo, ligero y REM, por ejemplo, me dio detalles que hasta ahora eran desconocidos. Tal vez esa información podría llevarme a cambiar de almohada o a probar aromáticas relajantes para mejorar mis rutinas hasta a la hora de dormir. Difícilmente se cambia algo que no se mide jamás. }





LINDA PATIÑO

REDACCIÓN TECNÓSFERA

@LinndaPC