Análisis Motorola OneVision: fotos nocturnas de calidad y Android puro

En Colombia ya está en el mercado el nuevo smartphone de Motorola que llega para unirse a su línea One y se posiciona como un gama media alta con características premium. Se trata del Motorola One Vision, un dispositivo con un diseño pensado para el público femenino que le apuesta directamente a la fotografía nocturna, manteniendo calidad y nitidez incluso en escenarios de muy poca luz.

En cuanto al diseño, el Motorola One Plus es bastante poco común porque es estrecho y especialmente alargado. Tiene 16 centímetros de alto, 7.1 de ancho y 8.7 milímetros de grosor. Su pantalla es de 6.3 pulgadas. Estas medidas hacen que el celular sea bastante cómodo especialmente al utilizarlo con una sola mano, pero no tanto al tenerlo en el bolsillo por su altura.

Cuenta con dos modelos de color bastante llamativos: el azul ultramar y el moka. Su pantalla no tiene muesca o 'notch', y en cambio, tiene la cámara frontal incrustada en un orificio ubicado en la esquina superior izquierda. Si bien, esta modificación tiene la intención de conservar espacio útil en la pantalla, la cámara tiene un borde alrededor bastante grueso que ocupa una dimensión considerable.



Este celular tiene un display LTPS IPS LCD Full HD con una resolución de 1080 x 2520 pixeles y 432 pixeles por pulgada. Una de las características llamativas es su inusual formato 21:9, integrado con el fin de proporcionar una experiencia multimedia similar a la del cine, porque en este formato se suelen graban las películas.

Una de las decisiones que vale la pena destacar de Motorola con este dispositivo fue eliminar el característico bisel grueso en la parte inferior en el que se suele poner el nombre de la marca. Los últimos modelos de esta compañía han reemplazado acertadamente esta particularidad por un bisel más delgado.

Cuenta con un procesador Samsung Exynos 9609 y ocho núcleos que corren 2.2 GHz que se complementan con las 4 GB de RAM. Su almacenamiento es de 128GB con ranura microSD de hasta 1TB.



Su batería, de 3.500 mAh, otorga un rendimiento de duración de la carga de todo el día con un el uso regular. Es compatible con la carga TurboPower de Motorola, con el que la compañía promete 7 horas de energía con tan solo 15 minutos conectado a la electricidad.



Una de las cerezas en el pastel del Motorola One Vision es que mantiene su sistema operativo Android One, conocido como "puro", que permite sacarle todo el jugo al Sistema Operativo de Google sin ningún tipo de máscaras ni modificaciones de diseño. Promete actualizaciones de seguridad por tres años.

Cámara nocturna

Una de las grandes apuestas de Motorola con este dispositivo es la fotografía nocturna de calidad. Para esto, dotó su One Vision de una cámara trasera con sensor de 48 megapixeles que viene equipado con estabilización óptica de imagen (OIS por sus siglas en inglés) que contrarresta el desenfoque que suele aparecer en fotos y videos.



Viene acompañada de una segunda cámara de 5 megapixeles y una cámara frontal de 25 megapixeles que permite elegir distintos tamaños de píxeles para distintas situaciones. En entornos muy luminosos, una selfie de 25 MP puede lograr un buen nivel de detalle y en ambientes con poca luz, la tecnología Quad Pixel permite obtener fotografías considerablemente nítidas.

El modo Night Vision permite obtener buenas fotografías independientemente de las condiciones de iluminación. Utilizando tecnología Quad Pixel, combina cuatro píxeles en uno grande de 1.6μm, para obtener mayor sensibilidad a la luz. Los resultados, son imágenes nítidas, con brillo mejorado y reducción de ruido en la imagen.

La carga inalámbrica y la resistencia al agua fueron dos grandes características que hicieron falta en el dispositivo, que bien hubiesen podido potenciar sus particularidades premium, aún siendo un gama media.



No obstante, el Motorola One Vision es una buena alternativa, teniendo en cuenta sus mejoras en comparación con el modelo anterior y sus ventajas frente a otras marcas. En Colombia está disponible con un precio al público de 1'399.900 pesos.



LAURA CAMILA PINILLA MEJÍA- REDACCIÓN TECNOLOGÍA