Moto z3 Play: combinación de inteligencia artificial y fluidez

Con una cubierta de cristal, un diseño delgado y rendimiento fluido, el Moto Z3 Play se convierte en una buena opción entre la oferta actual de dispositivos de gama media-alta. El teléfono es un sucesor de la familia modular que incluye los motomods, los accesorios periféricos que ofrecen funcionalidades adicionales. Por ejemplo, es posible agregar el ‘moto Insta-Share Projector’ para convertir el dispositivo en un proyector o el ‘moto Power Pack’ para alargar la vida de la batería por varias horas más. En este caso, el Moto Z3 Play trae incluido el accesorio de su altavoz para aumentar el volumen y mejorar la calidad de sonido.

El teléfono viene con una pantalla Max Vision Full HD+ AMOLED de 6 pulgadas de formato 18:9, (a diferencia de la mayoría de teléfonos con una línea parecida que incorporan pantallas LCD), lo que permite la visualización de negros profundos y colores mucho más vivos, un punto bastante destacable del equipo. Además los niveles de brillo en exteriores e interiores son bastante destacables.



En cuanto a su diseño, lo primero que hay que decir es que a pesar de que su cuerpo de vidrio con protección Corning Gorilla Glass y aluminio proporciona bastante elegancia al equipo también lo convierten en un verdadero imán de huellas en la parte trasera. El agarre no es uno de sus puntos fuertes pues el teléfono se resbala con bastante facilidad, debido también a su cubierta trasera de cristal. Sin embargo,

El dispositivo permite agregar los denominados 'mods', accesorios para optimizar el rendimiento y la utilización del teléfono Foto: Néstor Gómez/ El Tiempo





El sensor de huellas está ubicado en el lateral derecho y tiene un funcionamiento rápido. De hecho, la ubicación en esta posición facilita que el proceso se dé con mayor naturalidad. También cuenta con autenticación facial, que es muy efectiva y veloz. Encima del lector de huellas están los botones de subir y bajar el volumen, mientras que el de Inicio se encuentra al costado izquierdo.



El Moto Z3 Play viene con 4GB de memoria RAM, 64 GB de almacenamiento interno y procesador Qualcomm Snapdragon 636. El rendimiento de las aplicaciones es bastante fluido, no existen ralentizaciones aunque en condiciones de uso continuo en exteriores el teléfono puede presentar problemas de sobrecalentamiento. Bajo el concepto de ofrecer un teléfono ‘limpio’ trae la versión de Android Oreo sin ningún añadido y con las aplicaciones más básicas, es decir con la versión del sistema más mínima. Con esta propuesta se busca no solo mostrar una interfaz más limpia sino además garantizar una ejecución mucho mejor. Sin embargo, esto hace que no se incluyan algunas aplicaciones importantes y útiles como la galería de fotos, las notas de voz y el bloc de notas.



La batería es de 3.000 mAh, con opción de carga rápida Turbo Power que permite 6 horas de uso continuo tras solo 15 minutos de carga. Con un uso intensivo, la batería puede durar sin problemas casi hasta el final de una jornada, pero con el modo de ahorro, se puede garantizar mayor tiempo.



Incorpora una cámara doble de 12 y 5 megapíxeles y una delantera de 8 megapíxeles. En óptimas condiciones de luz ofrece resultados muy buenos con buenos niveles de detalle y brillo, sin embargo, las tomas nocturnas quedan con mucho ruido al igual que en algunos casos de imágenes tomadas en interiores.



Uno de los aspectos a destacar de la cámara es que incluye algunas funciones inteligentes. En primer lugar, trae Google Lens, que permite funciones como copiar e identificar textos, buscar productos similares (como ropa o muebles), identificar los nombres plantas o animales, descubrir libros y contenido multimedia como películas, música y videojeugos y escanear códigos de barra o códigos QR. Por otro lado, viene con funciones interesantes como la opción Cinemagraphs, que permite congelar una parte de un video mientras todo lo demás se mantiene en movimiento.



Además puede configurar accesos directos como encender la linterna agitando el teléfono o hacer una captura de pantalla sosteniendo tres dedos sobre el panel.



