El incremento en el uso de internet desde el hogar se ha visto reflejado en el aumento de conexiones fijas a internet. Esto puede ser ocasionado por el alto número de personas que aún siguen teletrabajando.



De acuerdo con cifras proporcionadas en el boletín del tercer trimestre del 2021 por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Mintic), al término del tercer trimestre de ese año el total de accesos fijos a Internet en Colombia alcanzó los 8,25 millones. Aproximadamente se realizaron 560.000 nuevos accesos que los registrados en el mismo trimestre del año inmediatamente anterior, cuando se alcanzó una cifra de 7,69 millones.

Sin embargo, esto también ha desencadenado toda una ola de quejas hacia los operadores por las fallas que se pueden presentar en los servicios de internet desde casa.



Una de las soluciones más nombradas por estas compañías son los famosos repetidores. Dispositivos que tienen muchas habilidades que los usuarios usualmente desconocen. Incluso se pueden adquirir de manera particular.

De acuerdo con Diana Rojas, ingeniera Core Banda Ancha de Claro Colombia, la intermitencia de la señal cuando solo hay wifi desde el router base se puede presentar debido a las estructuras de los espacios, en especial a las paredes, ya que la red no puede fluir de manera libre y choca con varios obstáculos, lo que debilita la señal y causa fallas en el servicio.

¿Qué es un repetidor?

Este dispositivo tiene varios nombres; además de repetidor, también es conocido como amplificador o adaptador wifi. Su objetivo principal es ampliar la cobertura de la red que se encuentra en un espacio, puede ser doméstico o laboral. Cada vez que los usuarios piden que les instalen un servicio de internet, las compañías llevan un enrutador con cables desde el que se distribuye la conexión de manera inalámbrica o por medio de un cable.



No obstante, en muchas oportunidades este servicio no es suficiente y la repetición de las fallas hace que los usuarios busquen otras alternativas. En este caso, un repetidor puede ser una solución interesante.



Por otro lado, un inconveniente puede ser el desorden que se genera en casa con los métodos tradicionales. Si bien una conexión por medio de cables será siempre más veloz y estable, para personas que tienen que compartir la red no es viable tener todo un despliegue de conexiones en su hogar.



¿Cómo funciona?

Los repetidores tienen un funcionamiento simple; es uno o dos enrutadores inalámbricos, uno recoge la señal wifi que ya está dentro del espacio y la envía al segundo para ampliar su cobertura, este proceso genera que el internet llegue a lugares donde no llega solamente con el router base.



Una de las claves para que su operación sea óptima es que los usuarios deben elegir bien el sitio donde estará el repetidor. Esto es clave, y la recomendación es ubicarlo en un punto intermedio que esté dentro del lugar en el que está el router y donde requieren que llegue la red.



Otra cosa que debe tener en cuenta es revisar los estándares de seguridad del dispositivo, ya que es recomendable que integre WPA2-PSK (AES). Esto hace referencia al método de encriptación empleado, lo que protege de que otra persona acceda a la red.

¿Cómo conseguirlo?

Los usuarios que estén interesados en adquirirlo en Colombia tienen varias alternativas. La primera es contactar a su operador y preguntar por este servicio, en este caso alquilará o venderá el dispositivo, el cobro se genera por medio de la factura del servicio mes a mes.



En el caso de Claro, la solución del repetidor es llamada Ultra Wifi y cuenta con una red wifi tipo malla que está compuesta por un módem/router, o estación base, y unos o puntos de acceso ultrawifi que se comunican entre sí para conformar una única red wifi con el mismo SSID. También tienen contraseña para brindar una mayor cobertura y seguridad en la señal, el rango de precio está desde 4.000 hasta 48.000 pesos mensuales.



Tigo tiene a disposición de sus clientes tres diferentes tipos de extensores de red. El primero es el Deco Mesh en dos versiones diferentes: la M4 tiene un valor de 399.000, y la E4 puede ser adquirida por 299.900 pesos. Por otro lado está un Archer C50, que cuesta 163.900 pesos, y por último la compañía ofrece el Archer C80 por 349.900.



Otro operador que tiene disponible este servicio para alquilarlo es Movistar, que ofrece la alternativa de alquilarlo por 2.990 pesos cada mes. La compañía tiene el repetidor para clientes con fibra óptica y router compatible; si los usuarios cumplen con este requisito, podrán instalar dispositivos solos.



En caso de que no tengan fibra óptica o un router compatible, la instalación del repetidor deberá hacerla un técnico, y esto puede costar hasta 20.000 pesos en algunos casos.



Estos dispositivos también pueden adquirirse por medio de tiendas tecnológicas o en línea de acuerdo con su preferencia.



Los interesados pueden encontrar allí bastantes alternativas, e incluso hay marcas reconocidas que tienen dispositivos con estas funciones.



Uno de los repetidores más sonados en línea es el Xiaomi Mi Wi-Fi Range Extender Pro, el cual se encuentra aproximadamente en 40.000 pesos colombianos por medio de las plataformas comerciales. Este dispositivo cuenta con conexión inalámbrica, también ofrece una velocidad de 300 Mbps, tiene una banda única de 2,4 GHz y trae incluidas dos antenas externas para mejorar la calidad de la red.



La compañía Huawei también tiene una alternativa disponible que si bien es un poco más elevada en costo, asegura que su señal se puede conectar al celular y potenciar el internet a un nivel superior. Indica que el WiFi AX3 puede brindar conectividad incluso si están a un piso de distancia del router base, e incluso asegura que puede conectar hasta 128 dispositivos. Está a la venta por 329.900 pesos en Colombia y se puede encontrar por la página de Huawei.



Una recomendación adicional es evaluar si esta es la mejor alternativa e incluso llamar a los operadores para buscar información adicional. Con esto, los usuarios podrán elegir una herramienta acorde con lo que requiere la red en el hogar y también con el monto que estén dispuestos a invertir en esta tecnología, que sin lugar a dudas mejorará la experiencia de jugar, navegar, estudiar o trabajar desde casa sin interrupciones en la red.



LINA HERNÁNDEZ SERRANO

REDACCIÓN TECNOLOGÍA

