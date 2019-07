Congreso de EE.UU. acelera la reglamentación de carros autónomos

Dos comités clave en el Congreso de EE. UU. anunciaron que revivirán los esfuerzos para aprobar una legislación largamente demorada que busca acelerar la adopción de automóviles autónomos en ese país.



El Comité de Comercio y Energía de la Cámara de Representantes y el Comité de Comercio del Senado enviaron una solicitud de aportes a los fabricantes de automóviles, grupos de seguridad y otras personas interesadas en el proyecto de ley para conocer sus posturas y consideraciones sobre la regulación.

Según los legisladores, buscan una "base bipartidista y bicameral para desarrollar un proyecto de ley de automóviles sin conductor".



En diciembre, el Congreso abandonó los esfuerzos para aprobar la legislación sobre automóviles autónomos, lo que fue un golpe para compañías como General Motors, Waymo, de Alphabet, y Uber, que tienen proyectos de conducción autónoma.

El anuncio fue recibido gratamente por parte de la Alianza de Fabricantes de Automóviles, que agrupa a General Motors, Volkswagen y Toyota, entre otros fabricantes. "En este momento, varios países están explorando regulaciones que darán forma al futuro de los vehículos autónomos, y Estados Unidos corre el riesgo de perder su liderazgo en esta tecnología que salva vidas y cambia vidas, por lo que instamos al Congreso a avanzar ahora, este año", dijo a Reuters la vocera Gloria Bergquist.



La carta de los legisladores solicitó aportes, que deberán llegar antes del 23 de agosto, sobre cuestiones que abarcan tanto las pruebas de los vehículos y las preocupaciones sobre privacidad, como el acceso para personas en situación de discapacidad, protocolos de ciberseguridad, educación del consumidor y datos de consulta sobre accidentes.

Aunque la Cámara aprobó por unanimidad la legislación en septiembre de 2017 mediante un voto de voz para acelerar la adopción de automóviles autónomos, el proyecto se estancó en el Senado el año pasado. El proyecto de ley no pudo superar las objeciones de algunos demócratas que dijeron que no se hizo lo suficiente para resolver las preocupaciones de seguridad.



La legislación anterior, aprobada en la Cámara, preveía que los fabricantes de automóviles tuvieran permisos y exenciones de las normas de seguridad que requieren controles humanos. Los Estados establecerían reglas sobre el registro, licencias, responsabilidad, seguros e inspecciones de seguridad, pero no sobre estándares de desempeño.



En enero de 2017, General Motors presentó una petición ante la autoridad de transporte en busca de una exención para desplegar vehículos totalmente automáticos sin volantes antes de finales de 2019. En octubre de 2018, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), dijo que estaba considerando un programa piloto para permitir pruebas en el mundo real para un número limitado de vehículos sin controles humanos.



Los fabricantes de automóviles deben cumplir actualmente cerca de 75 estándares de seguridad automotriz, muchos de ellos escritos bajo el supuesto de que un conductor con licencia podría controlar el vehículo utilizando los controles tradicionales.



REDACCIÓN TECNÓSFERA*

*Con Reuters