Celulares 5G: ¿qué tanto se pueden aprovechar en el país?

La llegada del iPhone 12, el primer teléfono inteligente de la compañía Apple en contar con redes 5G, amplía la oferta de equipos celulares con esta tecnología en el mercado colombiano, uniéndose a los dispositivos de otras marcas como Samsung, Huawei, Sony y Xiaomi.



Lo que lleva a preguntarse qué tan viable es su uso, teniendo en cuenta que en Colombia la implementación de las redes 5G aún está en planes piloto y para que se dé un despliegue completo falta todavía un buen tiempo.

Las redes 5G, que son la nueva generación de redes inalámbricas, están captando la atención del mundo entero por el amplio número de posibilidades que ofrece en cuanto al desarrollo de tecnología. Incluso, varios expertos las señalan como un punto clave en la transformación digital.



Esto se debe a tres factores principalmente, destaca Ricardo Anaya, ‘product manager’ de Qualcomm para América Latina, que son el aumento de la capacidad de datos, a una mayor velocidad y mejor cobertura.



“Veamos a las redes 5G como un tubo en donde se hace la transferencia de datos, cada generación hace que ese tubo sea más grande, pero en comparación de la red 4G, que es la que usamos ahora, la 5G es 20 veces más grande”, detalla Anaya.



Esto permite, indica el experto, que con esta tecnología no solo los datos viajen a velocidades que antes no imaginábamos, sino que además se logre conectar un millón de dispositivos a internet por kilómetro cuadrado sin que se vea afectada la calidad de la conexión.



Lo que da el soporte necesario para el internet de las cosas, que facilita, explica Catalina Irurita, VP de Comunicaciones de Ericsson para la parte norte de América Latina, una masificación de vehículos autónomos, el desarrollo de la industria 4.0, la telemedicina y el surgimiento de nuevos modelos de negocio.



“El ecosistema de esta tecnología de 4G estaba más enfocado en los consumidores. Con el 4G conectamos humanos, con el 5G vamos a conectar todo lo que nos rodea y veremos impactos significativos en nuestro entorno”, asegura Irurita.



En esto también coincide Andrés Cuervo, director de Internet de DirecTV para América Latina, quien indica que el 5G permitirá complementar otras tecnologías y será también un cambio muy relevante en la virtualización del trabajo, la educación y el entretenimiento.

¿Cómo está Colombia?

La redes 5G en el país ya son una realidad, al menos en una etapa de prueba y en pequeña escala. En medio de la cuarentena, en mayo de este año, el Gobierno anunció la puesta en marcha del primer plan piloto de las redes de quinta generación, de la mano de Movistar y Huawei.



En donde se habilitó un punto de conexión con esta tecnología fue en la Secretaría de Salud de Bogotá, para el uso de cámaras termográficas para monitorear la temperatura de las personas que trabajan en este lugar.



Así mismo, en agosto de este año, DirecTV, en alianza con Ericsson, Gemtek y Qualcomm, lanzó el primer plan con internet 5G para hogares, pero solo para dos localidades de Bogotá: Kennedy y Engativá. Este permite acceder a conexiones con velocidades de descarga de hasta 100 Mbps.



“Para que este servicio se amplíe en el resto del país será necesario ver la adaptación del mercado y estar atentos a la definición de políticas públicas que faciliten la transición”, señala Cuervo.



Aún es una tarea larga y puede tardar, a pesar de los avances que ha tenido el país en materia de conectividad y que la red 4G se ha convertido en la tecnología más usada en conexiones a internet móvil en el territorio nacional, representando el 50 por ciento de estos accesos en todo el país, según el informe de conectividad del Ministerio de las TIC, referente al primer trimestre de este año.



Pese a esto, Ricardo Anaya es positivo en cuanto a la implementación de este tipo de redes inalámbricas en la región y en Colombia, al considerar que durante todo el 2021 va a registrarse una expansión de 5G.



“Vamos a empezar a tener más y más servicios, van a empezar a aumentar la cobertura por todos lados. Pese a que entregar cobertura de una red inalámbrica de cualquier tecnología no es un proceso fácil”, indica.

¿Y los celulares?

Lo cierto es que los celulares 5G acá en Colombia aún no se podrán aprovechar con todo su potencial en materia de conexión, pero los expertos destacan las otras ventajas por los desarrollos que tienen estos dispositivos.



Anaya indica que los equipos que ya tienen incorporada esta tecnología hacen parte de las gamas prémium de las marcas, por lo que no solo ofrecen mejora en cuanto a conexión, sino que cuentan con avances en procesamiento gráfico, mejor señal, cámaras mucho más completas, mejor desarrollo para aplicaciones e inteligencia artificial.



“La experiencia que van a tener es bastante positiva, que va a ir mejorando conforme las redes vayan prendiendo y activándose”, precisa.



Así también lo señala Irurita, quien indica que el soporte de quinta generación no es la única característica con la que cuentan estos equipos, “por lo que dependerá mucho de la disposición del usuario de invertir en ellos antes de que 5G esté disponible en sus países”.



En este sentido, puntualiza que es “un voto de confianza que los consumidores están dando a los operadores respecto a la disponibilidad de 5G”.



MARÍA FERNANDA ARBELÁEZ

Redacción Tecnósfera

En Twitter: @mafearbelaezmen