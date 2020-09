Probamos los accesorios de realme y así nos fue con ellos

Con funcionalidades que ya eran conocidas en el mercado, pero que tradicionalmente son poco accesibles dependiendo de la marca, el fabricante realme, que llegó al país el pasado 3 de septiembre, trajo dos accesorios conectados que pretenden conquistar segmentos más masivos. Con la promesa de ser 'popularizador', el fabricante chino trajo dispositivos que no son diferentes en sus características a los de otras marcas, pero donde la competencia real está en el precio.



El realmewatch, que tiene un diseño cuadrado, de biseles redondos, recuerda a los relojes inteligentes de Apple. Mide hasta 14 tipos de rendimiento físico, con entrenamientos como correr, montar en bicicleta o hacer yoga. También monitorea el ritmo cardíaco y muestra el clima.



Pero adicional a lo que se podría considerar como lo mínimo de un reloj inteligente, este dispositivo incluye dos funciones que lo enaltecen entre su segmento de precio: medir patrones de sueño y saturación de oxígeno en la sangre. El realmewatch se consigue en Colombia por cerca de 300.000 pesos.



Foto: Cortesía

En materia de batería, debido a que el reloj no maneja una tienda de aplicaciones o algo similar, su tiempo de uso puede superar una semana con una misma carga, lo que lo hace bastante práctico.



Aunque no sea una solución sofisticada para quienes ya han sido usuarios de smartwatches en el pasado, este reloj si podría abrir paso a una nueva generación de consumidores que deseen probar por primera vez la experiencia de monitorear su salud 24/7.



Por otra parte, algo similar quiere generar realme en el mercado de los audífonos inteligentes. Sus auriculares inalámbricos realme BudsQ guardan un aspecto delicado, incluso pequeño y de peso extremadamente liviano, pero lo combinan con una sorprendente calidad de sonido.



Los BudsQ, que están en el mercado por alrededor de los 150.000 pesos, funcionan con controles por toque y vienen con tres tamaños de almohadillas para adaptarse más a la ergonomía de los oídos de los usuarios.

Foto: Cortesía

Los auriculares y el reloj pueden ser administrados a través de una aplicación móvil, llamada realme Link, que permite gestionar funcionalidades como el 'modo juego' de los audífonos, que aumenta la capacidad de bajos y brinda una sesanción más envolvente a la hora de jugar videojuegos o también al momento de sincronizar el audio del teléfono con los auriculares vía bluetooth.



REDACCIÓN TECNÓSFERA