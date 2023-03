Durante el Mobile World Congress (Congreso Mundial de Móviles) se hacen importantes anuncios sobre los nuevos dispositivos que cada compañía lanzará al mercado o está desarrollando.



En este caso, realme, la marca de teléfonos inteligentes, anunció su nuevo realme GT3, un celular con la potencia y velocidad de carga más rápidas del mundo: 240W.

La empresa contó que tendrá 240W de potencia en su batería, por lo que no solo es la carga más rápida de la historia, sino que será la potencia de carga más rápida en los próximos años, ya que, con este, se ha alcanzado la máxima potencia de carga posible bajo los estándares USB-C.



Para aterrizar un poco estos conceptos, con los 240W se acelera la carga del teléfono a minutos, e incluso, segundos.



Por ejemplo, el celular solo necesita de 80 segundos para cargar al 20 por ciento de su capacidad total e incluso, solo se necesitan 9 minutos y 30 segundos para cargar al 100 por ciento la batería de 4600mAh del dispositivo.



“Con el espíritu ‘Dare to Leap’ y la misión de empoderar a los jóvenes con tecnología y diseño innovadores, realme da un gran salto al convertirse el primer fabricante en romper el techo de cristal de la industria; a través de tecnologías de punta, estamos mejorando nuestra presencia en el mercado y la conexión con nuestros fans", dijo Chase Xu, vicepresidente de realme y presidente de marketing global de realme en el Mobile World Congress en Barcelona.



Sin embargo, luego de consultar con la compañía, no se tiene certeza si se podrá adquirir en latinoamérica debido a que se esperan varios estudios sobre el producto. Pero se espera que pronto se anuncie si en Colombia podría llegar este innovador celular.