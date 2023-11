¿Qué tan confiable es la medición arterial de los 'smartwatches'? Experto responde

Cada año se populariza más el uso de relojes o inteligentes, o ‘smartwatches’, que además de dar la hora incluyen docenas de funciones adicionales, como mostrar notificaciones de su celular, predecir el clima, registrar el deporte diario, entre otros.



Una función muy popular entre los dispositivos es la medición arterial, una característica buscada por muchos usuarios con todo tipo de afectaciones de salud. Algunos relojes también incluyen sensor de frecuencia cardiaca y de saturación del oxígeno en la sangre.

Según el portal tecnológico ‘Topes de Gama’, cada marca utiliza técnicas diferentes para recopilar los datos: la mayoría usan una técnica llamada fotopletismografía, que usa rayos de luz led; los Samsung usan una estimación mediante el volumen de las ondas de pulso; los Huawei miden el tiempo que tarda una onda de pulso de ir de un punto A a un punto B; entre otros.



A muchos escépticos, no obstante, les surgen dudas acerca de la veracidad de los datos arrojados por los relojes y lo mucho que pueden confiar en ellos para llevar un registro de sus signos vitales.



La respuesta sencilla es que hay relojes que sí ofrecen datos confiables, pero no son la mayoría. “Solo los más caros y sofisticados se acercan a hacer lo que supuestamente dicen que hacen”, le dijo el Dr. Rafael Vidal de la Sociedad Española de Cardiología, a RTVE.



“Muchos relojes podrían dar alarmas que no correspondan a un diagnóstico médico real, podrían incluso deberse a no tener bien apretado el reloj a la muñeca”, afirma el Dr. Vidal. “Quizás las sociedades científicas deberíamos tener un papel más activo ahí, para poder asesorar a nuestros pacientes”.

En cuanto a cada función, el cardiólogo expresa que las más acertadas suelen ser el cuentapasos y la pulsioximetría, es decir, el medidor de oxígeno en la sangre y la frecuencia cardíaca en reposo. También cree que el electrocardiograma, disponible en algunos relojes, “es bastante preciso, aunque el paciente probablemente no va a saber interpretarlo”.



En cuanto a las mediciones de tensión, es decir, las encargadas de estimar la presión arterial, el especialista cree que “necesitan todavía un poquito de perfeccionamiento”, pues miden la presión a través de un algoritmo que interpreta los datos de oxígeno en la sangre, y esta técnica puede ser inexacta.

Otra falla está en el medidor de frecuencia cardíaca en movimiento, pues, aunque suelen funcionar en reposo, la mayoría de relojes de gama baja y media muestran imprecisiones a la hora de leer frecuencias cardíacas moderadamente altas, según varias cartas en revistas médicas.



Sin embargo, Vidal admite que los dispositivos son una buena herramienta para quienes tienen problemas serios de salud que requieran un monitoreo constante, y reconoce que la exactitud de los datos presentados va en una buena curva de mejora: “con cada actualización, estos dispositivos mejoran sus sensores y algoritmos para discriminar cada vez mejor”.

