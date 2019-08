¿Qué tan bueno es comprar un smartphone de bajo costo?

La era en la que adquirir un celular inteligente era solo para las personas con buenos ingresos económicos ya pasó.



Hoy en día, la industria de la telefonía móvil ha dedicado sus esfuerzos a fabricar aparatos que tengan la mayoría de características que poseen los celulares de alta gama, pero además a precios mucho más favorables para el bolsillo.

De hecho, en Colombia se puede conseguir celulares inteligentes incluso desde los 400 mil pesos, en algunos casos menos, con funciones premium que antes ni se soñaban en un aparato de bajo costo.



"Dentro de la gama de smartphones que hay en el mercado hoy en día se pueden encontrar incluso celulares diseñados para el gusto de los colombianos. Muchos vienen con las aplicaciones más utilizadas en el país, ya sea de transporte, comida y pago, entre otras", explicó a El Tiempo Amikam Yalovetzky, gerente de Mercadeo Senior de MediaTek Latam.



Según Yalovetzky, lo importante es sopesar las características que tiene el celular "pues hoy ya se ve aparatos de que tienen cómodas pantallas de 6.2 centímetros, pero que entra todavía en el bolsillo, que funcionan como minitelevisores".



"También está el tema de cámara, estamos hablando de cámaras frontales de 16 megapixeles para tomar selfies y dual cámara trasera con efectos como el de desenfocar los fondos", añade el experto.

Foto: iStock

Por su parte, Julián Orozco, gerente de producto de Kalley, explicó que, en el caso de su empresa, "lo que se busca es que los celulares se conviertan en productos masivos, que lleguen a todos los estratos para que mucha gente los pueda usar".



Para el gerente, el precio ayuda mucho a que las personas puedan adquirir un producto que antes valía mucho dinero, pero las características de estos celulares son lo que más sorprende a la gente, pues es casi como tener un celular de alta gama.



Orozco aclara que estos celulares son ya otro nivel de tecnología. Es decir, sí son económicos pero contienen una cantidad de funciones inteligentes que los diferencian de otros que solo tienen la apariencia de un smartphone pero en realidad no tienen sus características.

Foto: iStock

"Estos aparatos son androids puros con sistemas operativos fáciles de entender, pero además con las mismas garantías de otros smartphones, los mismos soportes y tiendas especializadas. Además, cuentan Inteligencia Artificial, una característica casi que delegada a celulares de alta gama", finaliza.



En estos casos "una buena práctica es revisar por internet las reseñas que ha hecho la gente sobre cada modelo de smartphone y enterarse de qué tan funcionales son los aparatos", explica Amikam Yalovetzky.

Otros beneficios

Otros de los beneficios que tiene el comprar celulares de bajo costo es que no cargan IVA pues en Colombia, la ley estableció que a los dispositivos que tengan un valor por debajo de los 700 mil pesos no se les puede cargar.



Así mismo, muchos de estos celulares vienen con una buena capacidad de almacenamiento, una características que tienen los celulares de gama alta.



Por último, los diseños ya no representan un beneficio exclusivo de los celulares de gama alta. Un celular de bajo costo puede tener diseños impresionantes, hechos con buenos materiales y además con características que se ajustan a los gustos de cada usuario.



Redacción APP