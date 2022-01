Todas las baterías de los teléfonos celulares se desgastan con el tiempo y uso, por lo que la carga y descarga disminuyen su capacidad.



A pesar de que es imposible detener el tiempo, sí hay una serie de consejos que los fabricantes dan para que la vida útil de su dispositivo se extienda.

Es por eso que, a continuación, le damos algunos ‘tips’ para cuidar la batería de su celular para que dure más tiempo. Estos consejos son aplicables a teléfonos de cualquier marca.

No deje que se descargue por debajo del 20 %

La primera recomendación es no permitir que su dispositivo se descargue por debajo del 20 por ciento. “Las pilas tienen ciertos ciclos de vida, cada vez que se apague el teléfono por descarga total, es contado como un ciclo”, indica Huawei en un comunicado reciente.



No es necesario dejar que las baterías de litio se agoten por completo antes de volverlas a cargar.



Además, una carga del 0 al 100 por ciento es poco recomendable, ya que gastará un ciclo, según indica el medio digital ‘El Español’.

Las baterías se pueden dañar más rápido si no tiene algunos cuidados básicos. Foto: iStock

No es necesaria una primera carga completa

Distinto a muchas creencias populares, no hay necesidad de cargar el celular durante muchas horas o al 100 por ciento si es la primera carga.



“Es una costumbre que mantenemos de tecnologías de baterías antiguas”, pero no es necesario hacerlo con las baterías actuales. Si lo hace o no, no sucederá nada, indica el citado medio.



Incluso, algunos dispositivos tienen un gestor de carga que les permite suministrar la energía necesaria a la batería cuando hace falta y la detienen cuando llega al 100 por ciento.



Vale aclarar que debe verificar si esto aplica en su móvil o no.



No es necesario cargar el celular al 100 por ciento si es la primera carga. Foto: iStock

Cargar hasta el 80 por ciento

Otro de los consejos es cargar su celular solo hasta el 80 por ciento, ya que esta práctica le ayudará a alargar la vida útil del mismo.



Incluso, recomiendan mantener el móvil en uso entre el 30 y 80 por ciento de la batería, así esta no se desgasta demasiado, indica ‘El Español’.



Dejar conectada la batería después de que esta llegue al 100 por ciento tampoco es aconsejable.

Cargar el celular entre 30 y 80 por ciento le ayudará a no gastar más ciclos en la batería. Foto: iStock

No cargar el equipo mientras está en uso

Esta práctica tan común no es recomendable, ya que puede generar calentamiento excesivo y alterar el funcionamiento de la pila.



De igual modo, se debe evitar que el celular esté expuesto a altas temperaturas (como el sol u otras fuentes de calor), ya que esto hace que la batería se infle.



Por la misma razón, tampoco aconsejan usar la carga rápida ni la inalámbrica, ya que estas generan mayor calor en su dispositivo, indica el citado medio.

No debe cargar su dispositivo si está en uso, se puede recalentar. Foto: iStock

Cuidado con el cargador

Como último ‘tip’, tenga en cuenta que no todos los cargadores de celular son iguales y cada dispositivo necesita de un cargador con ciertas especificaciones de voltios y amperios.



Entonces, se recomienda que tenga cuidado al usar un cargador prestado, comprar uno demasiado barato o que no sea acorde a las necesidades de su móvil.

Asegúrese de usar un cargador adecuado. Si es el que traía su celular, mejor. Foto: iStock

