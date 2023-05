Una tarjeta electrónica, también conocida como PCB (Printed Circuit Board) o placa de circuito impreso, en su mayoría hace parte de los dispositivos electrónicos que usamos a diario.

“Es una superficie constituida por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora”, explica el portal especializado Inel Ectronic.



Por lo general, las pistas que los unen son en cobre, un material conductor de energía, mientras que la base suele ser en resina, plástico o teflón, según indican.



“El circuito impreso se utiliza para conectar eléctricamente a través de las pistas conductoras”, agregan.



Entre estas, varias tarjetas son programables, con partes “digitales y análogas modulares que permite muchas configuraciones personalizadas”, según el portal de Compel S. A.



En estas tarjetas se pueden utilizar la cantidad de componentes que se deseen o necesiten, dado que no es obligatorio usar cables.



La mayoría, por no decir que todos los elementos tecnológicos que usamos a diario poseen una de estas tarjetas para funcionar y se considera que funcionan como el cerebro o el corazón de los mismos, por lo que tienen distintos tamaños y funciones.

Los aparatos electrónicos poseen una de estas tarjetas para funcionar. Foto: iStock

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

