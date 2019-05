¿Qué es un dominio en internet y cómo puede comprar uno?

Una polémica entre Amazon Inc. (la principal empresa de Jeff Bezos, el hombre más rico del mundo) y varios países de las región (incluido Colombia) se desató en los últimos días luego de que la organización que maneja el protocolo en internet le concediera a la compañía los derechos para utilizar el dominio .amazon.

El pleito, que arrancó en 2012, hizo que Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia criticaran la decisión argumentando que el dominio hace referencia a una región geográfica importante para estas naciones y que “no debería ser monopolio de Amazon Inc.”.



Pero, ¿quién decide la asignación de los dominios en Internet?, ¿cómo funcionan y cuál es la historia de estos elementos claves en Internet que tienen en disputa a Amazon con varios países?



La encargada de definir los dominios es ICANN (la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números). Fueron ellos quienes precisamente dieron su concepto a favor de Amazon Inc., en tanto que se pueda añadir .amazon en la red.



ICANN es una organización sin ánimos de lucro (según su página oficial) fundada en 1998 y coordinan la asignación y adjudicación de los identificadores únicos de Internet. Además, “fomenta la competencia en el espacio de nombres de dominio y ayuda a elaborar políticas”.



David Pereira, experto en ciberseguridad y director de la compañía SecPro, explica que los dominios e internet (como por ejemplo .com, .co) se crearon para definir el tipo de entidades que iban a estar alejados en la red. Las terminaciones .edu son para instituciones educativas; .gov, para instituciones gubernamentales; .org, para

organizaciones y .com, para establecimientos comerciales.



Según Pereira, el origen de estos elementos de la dirección de una página web se remonta a principio de los 80, cuando Internet era un incipiente proyecto para integrar la conexión de computadores en cualquier parte de la Tierra.

Para el año 2010 el ICANN reportó que unos 90 millones de sitios estaban registrados en el dominio .com. Foto: 123RF

ICANN le otorga los a empresas acreditadas la potestad de poder registrar un dominio que luego pueda ser utilizado como una dirección para una página. Pereira comenta que existen entidades como 'GoDaddy', 'Verio' o 'Cointernet' las encargadas de venderles los dominios a las personas interesadas en crear su espacio en la red.



Básicamente estos proveedores de dominio otorgan una dirección numérica única (conocida como IP) que luego es traducida a una dirección alfanumérica que proporciona una entidad en internet irrepetible y diferenciada de las demás.



ICANN, además, tiene una serie de buscadores donde le proporcionan información sobre proveedores confiables de dominios y cuáles son esas direcciones que ya están registradas, en tal caso que usted quiera registrar una y pueda percatarse si alguien más ya la tomó. Tenga en cuenta que para 2010 ya había aproximadamente 90 millones de nombres registrados solamente en el dominio .com.



¿Qué pasa si quiere registrar una dirección que ya está tomada?



David Pereira explica que básicamente no puede haber dos páginas iguales con el mismo nombre. Este servicio tiene un costo y suele tener un plazo de vencimiento de uno, dos o tres años. Luego de ese tiempo, el cliente debe renovar el contrato con su proveedor.



Pasado ese tiempo, si no se renueva, otra persona puede comprar dicha dirección. Sin embargo, ha habido casos en los que suelen haber traspasos de dominio de un cliente a otro por una suma considerable de dinero.



El experto en ciberseguridad además aconseja que los internautas deben tener cuidado en la hora de navegar, ya que los criminales suelen utilizar páginas fachadas con dominios similares para engañar a personas y robar sus datos.



Tenga en cuenta que si usted frecuenta, por ejemplo, la página de un banco donde tiene productos financieros, debe percatarse cuando le llegue información de esa entidad que la dirección de internet no esté alterada. Por ejemplo, si la dirección de su banco es www.banco.com, otra persona puede registrar www.bancoo.com (con una ‘o’ de más) y solicitarle su información confidencial y hacerle creer que está en la página original.



Proceso para registrar un nombre de dominio, según ICANN:

- Elija el nombre de dominio de primer nivel y el de segundo nivel

- Seleccione un registrador o revendedor para hacer el registro

- Verifique la disponibilidad del nombre que eligió

- Decida cuál sera la longitud del registro

- Realice los procedimientos de registros (incluido el pago)



REDACCIÓN APP