A finales del 2022. la compañía de tecnología Xiaomi anunció su última actualización MIUI 14 para los diapositivos de su marca. Iniciando por los modelos insignia Xiaomi 13 y Xiaomi 13 Pro en ese momento.



Esta última versión promete un sistema operativo a toda velocidad y un diseño más flexible e intuitivo, en el que se podrá organizar la pantalla de inicio de forma personalizada.

Según la página oficial de la compañía china, el MIUI 14 , tendrá un nuevo lenguaje de diseño inspirado en la naturaleza. Allí se presenta presenta un aspecto más minimalista y moderno.



(Le puede interesar:Estos son los celulares de gama media más comprados en Colombia: ¿qué tienen?).



De la misma manera la seguridad del 'smartphone' respecto a la transmisión de datos también promete ser una apuesta importante en el nuevo sistema operativo.



"MIUI 14 minimiza dichos riesgos mediante el uso de mecanismos que protegen la privacidad en el dispositivo al procesar elementos confidenciales directamente en su dispositivo", señala Xiaomi en su portal.



Con este y otros cambios, la compañía ha anunciado cuáles son los modelos que irán recibiendo la actualización a los largo de este 2023 y que inició con el XIAOMI 12T PRO disponible en el mercado desde octubre del año pasado.

Facebook Twitter Linkedin

Esta es la lista de las referencias que podrán instalar el 'software'. Foto: YouTube: Carlos Vassan

Lista de referencias

De acuerdo con la lista anterior compartida por el youtuber de tecnología Carlos Vassan, las referencias que posiblemente no entrarían en actualización del software MIU14 son algunas de sus modelos de 2020 como el Redmi Note 9 y algunos modelos más antiguos que por sus características y capacidad no serían compatibles con el 'software'.



(Siga leyendo: MIUI 14: ¿qué es y qué cambios trae para los equipos de Xiaomi?).



No obstante, estas referencias se enlistan de esta manera, en vista de que no fueron anunciadas por Xiaomi dentro de su calendario de instalación disponible para recibir su último sistema operativo.



Es necesario mencionar que cada actualización trae una máscara de seguridad que según la marca de tecnología protege y trata de corregir posibles vulnerabilidades, pero en versiones muy anteriores esto deja de ser válido.



-Xiaomi Mi 9



-Xiaomi 9 SE



-Xiaomi 9 Lite



-Xiaomi 9 Pro



-Xiaomi Mi 9T



-Xiaomi Mi 9T Pro



-Redmi K20



-Redmi K20 Pro



-Redmi K20 Pro Premium



-Redmi 10X 4G



-Redmi 10X 5G



-Redmi 10X Pro



-Redmi Note 9



-Redmi Note 9S



-Redmi Note 9 Pro



-Redmi Note 9 Pro Max



-Redmi Note 8



-Redmi Note 8T



-Redmi Note 8 Pro



-Redmi 9



-Redmi 9A



-Redmi 9i



-Redmi 9C



En el caso de que su dispositivo se encuentre en la lista mencionada y desee disfrutar la última versión del MIUI 14, deberá adquirir una referencia actual.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Así puede conectar su celular al router de su internet

Teléfono celular Android: así puede proyectar la pantalla en su PC

¿Cómo identificar aplicaciones que lo están espiando en su celular?