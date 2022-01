Apple lanzará una de las actualizaciones más esperadas por sus usuarios. Finalmente se podrá desbloquear el IPhone con el tapabocas puesto sin necesidad de tener un Apple Watch.



IOS 15.4 actualmente es una beta y solo está disponible para desarrolladores, pero se espera que en poco tiempo Apple la lance para todos los usuarios.

Novedades

Esta beta tiene diferentes novedades, pero una de las más importantes y solicitadas es poder desbloquear el celular con tapabocas. Aunque esta no es una novedad, antes también se podía hacer pero se necesitaba tener un Apple Watch para confirmar su identidad.



Lamentablemente no todos los modelos con Face ID tendrán esta mejora, pues solo estará disponible para IPhone 12 y IPhone 13 sin importar si es pro o normal. Esto se debe a que estos últimos modelos tienen un Face ID de segunda generación, lo que significa que tiene más sensores y tecnología.



(Le puede interesar: Apple le apuesta a un iPhone que servirá como datáfono)



Cuando esté disponible usted podrá ir a Ajustes > Face ID y código > oprimir la opción ‘Usar Face ID con mascarilla’. Después necesitará colocar su rostro en el centro de la pantalla y girar la cabeza en diferentes direcciones y la función se activará en su celular..

Facebook Twitter Linkedin

El iPhone 13 trae mejoras en el rendimiento de partes concretas como la cámara y la batería. Foto: EFE

Es necesario mencionar que no se podrá desbloquear el celular con gafas de sol al mismo tiempo, ya que con ellas no se podrá ver el rostro y comprobar la identidad.



Esta función también servirá para hacer pagos con Apple Pay o, incluso, si tiene aplicaciones que necesiten ser desbloqueadas con su rostro.





(Le recomendamos: El lado oscuro de los AirTags de Apple: 'Son una herramienta para acosar')



Mientras Apple lanza esta beta, se cree que todavía podría sufrir cambios de último minuto como agregar nuevas mejoras o hasta retirar esta nueva función a última hora. Aunque se demoraron un poco en mejorar el Face ID, todavía es muy útil porque no hay un panorama claro que señale cuánto tiempo más tendremos que usar tapabocas.

Más noticias

-¿Eliminaría Google o WhatsApp de su ‘smartphone’?

-Humanoides, la nueva prioridad de Tesla, según Elon Musk

-Consejos para cuidar la batería de su celular y que dure más

-Tome nota: estos son los aparatos que más consumen energía aun apagados

Tendencias EL TIEMPO